Bad Säckingen Der Frühling ist am Rhein eingezogen

Der Frühling ist am Rhein eingezogen

Obwohl andernorts in Deutschland Schnee und Hagel fallen, ist der April derzeit noch gnädig in Bad Säckingen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es grünt so grün: Der Frühling hinterlässt überall unübersehbar seine Spuren. Auch wenn die Temperaturen nicht sehr frühlingshaft sind, so beschert der als unsicher geltende April den Bad Säckingern bis jetzt doch mehr Sonnenschein als die Wetterprognosen für diese Woche vorausgesagt haben. Dennoch ist eine warme Jacke beim Spaziergang entlang des Rheinufers ratsam. Den Schwan ficht das alles nicht an, er nimmt sein Bad im Rhein und startet mit Frühlingsgefühlen richtig durch.