BadSäckingen Der Fischereiverein Bad Säckingen und Umgebung ehrt Mitglieder für lange Treue

Der Fischereiverein wählt Heinz Seger als Kassierer. 273 Fische gehen 2016 im Bergsee an die Angel. Künftig sollen Arbeitseinsätze zur Gewässerinstandhaltung für alle Mitglieder verpflichtend sein.

Bad Säckingen – Der Fischereiverein schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Fischer nahmen an zehn Veranstaltungen teil, unter anderem am Badmattenfest, am Welsfischen und am Putzen des Bergsees. Der Verein setzte sich gegen die Gewässerverschmutzung ein und stoppte mithilfe der Landesbehörde eine fehlerhafte Tiefbohrung. Das Verfahren gegen die Baufirma läuft derzeit noch.

Um die Gewässer in diesem Jahr besser instandhalten zu können, werden Arbeitsdienste eingeführt, bei denen jedes Mitglied teilnehmen muss. Außerdem wird die Stadt den Sandfang oberhalb des Bergsees ausbaggern. Der Verein wird danach Sorge tragen, dass der Sandfang nicht mehr zuläuft. Auch eine Neubepflanzung des Bergsees ist geplant, dazu soll der Bachablauf ausgebaggert werden, die Sedimente sollen an der Langzunge angehäuft werden, dadurch soll ein neuer Ablaichplatz entstehen. Der Bereich der Landzunge bis zur Insel soll mit Treibholz vom Bootsbetrieb abgesperrt werden. Beide Vorhaben sind bereits genehmigt.

Der neue Gewässerwart Christoph Joachimi berichtete über den Eierbesatz im Februar. Von 2500 Bachforelleneiern sind gut die Hälfte in den ersten drei Tagen nach dem Ausbringen geschlüpft, der Rest wird in den nächsten Tagen folgen. Auch die Fangstatistik wurde angesprochen, man wünsche sich eine bessere Dokumentation. So sollen auch Beifänge und kleine Fische, die zurückgeworfen werden, dokumentiert werden. Besonders soll auf die seit 2012 im Rhein angesiedelte Schwarzmeergrundel geachtet werden. Für sie gilt eine Melde- sowie Entnahmepflicht. Die Schwarzmeergrundel gilt als sehr aggressiv, außerdem frisst sie den Laich der einheimischen Fische.

Im vergangenen Jahr wurden am Bergsee 273 Fische mit einem Gewicht von 119,535 Kilogramm gefangen, zudem gelang es der Jugendgruppe, 512 Sonnenbarsche zu fangen. Ebenfalls positiv zeigte sich der Kassenstand. Als neuer Kassierer wurde Heinz Seger gewählt. Ute Eschbach wurde als Schriftführerin für den nächsten drei Jahre wiedergewählt. Das Amt der Kassenprüfer ging an Manfred Friede und Franz Wischnewski.

Elf Mitglieder wurden für ihre lange Treue zum Fischereiverein geehrt. Siegfried Schneider, der aus gesundheitlichen Gründen nicht bei der Versammlung anwesend sein konnte, wurde für 60 Jahre geehrt. Klaus Sütterlin wurde für 50 Jahre geehrt. Christoph Einsiedler, Günther Fuchs und Philipp Ehrler sind bereits seit 40 Jahren dabei. Karl-Hermann Reble und Michael Krane sind seit 30 Jahren im Verein. Über eine Ehrung für 20 Jahre Mitgliedschaft freuen sich Per Bache, Theo Brombach, Jürgen Helfer und Michael Fuchs.

Der Verein

Der Fischereiverein Bad Säckingen und Umgebung wurde 1925 gegründet. Ansprechpartner und Vorsitzender ist Raymond Vöstel, Telefonnummer 0170/804 19 88, oder per E-Mail (fischweiher@kabelbw.de).