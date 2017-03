Rippolingen Der Fasnachtsverein Ripplinger Wildsäu bereiten sich auf das närrische Jubiläum des 22-jährigen Bestehens vor

Die Meisterschaften im Axtwerfen beim Sommerfest auf dem Sportplatz waren einer der Höhepunkte im Jahr der Ripplinger Wildsäu.

Mit dem bewährten Vorstand startet der Fasnachtsverein Ripplinger Wildsäu in das nächste Vereinsjahr. Stefan Lütte wurde erneut in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt und von den Vereinsmitgliedern für seine Arbeit mit einem kleinen Geschenk bedacht. Kassiererin Laura Visconti bleibt ebenfalls im Amt. Auch der zweite Beisitzer Michael Weißenberger wurde erneut wieder gewählt. Schon jetzt begonnen wird mit den Planungen für das 22-jährige Bestehen der Wildsäu. Es gilt, einen Fastnachtswagen zu gestalten und verschiedene Aktivitäten über das Jubiläumsjahr hinweg zu planen.

Das vergangene Jahr sei relativ ruhig gewesen, erklärte der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Der Verein zähle derzeit 30 Aktiv-und 41 Passivmitglieder. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr sei das Sommerfest auf dem Sportplatz gewesen. Ein Publikumsmagnet seien dabei die Meisterschaften im Axtwerfen gewesen. Alle hätten gut zusammengearbeitet, lobte der Vorsitzende die Vereinsmitglieder. Beim Probenwochenende in Todtnauberg seien die Frischlinge nach einer Aufnahmeprüfung zu Wildsäuen gekürt worden. Im Dezember hätte der Verein erstmals mit dem Kindergarten Kuchen verkauft.

An zahlreichen Fasnachtsumzügen hätten sie auch teilgenommen, ergänzte dann Schriftführerin Janine Widmann. Sie seien in Görwihl, Öflingen und Bad Säckingen gewesen und zum ersten Mal auch in Bergheim und Hardtheim. Am Fastnachtssonntag hätten sie Tänze in Harpolingen aufgeführt, was beim Publikum außerordentlich gut angekommen sei. Am dritten Faißen war der Kindergarten in Rippolingen an der Reihe, am Freitag nach dem dritten Faißen hätten sie die Wildsaukinderfasnacht ausgerichtet, die ebenfalls gut angekommen sei, fuhr die Schriftführerin fort. Den Schlusspunkt unter die Fasnacht setzte dann das traditionelle Fastnachtsfeuer.

Erfreulich sei, erklärte der Vorsitzende, dass sie mit Tobias Hierholzer, Sebastian Tellert, Johann Weiß, Leon Kiefer und Tobias Widmann fünf neue Frischlinge im Verein begrüßen konnten. Nach einem Probejahr und einer Aufnahmeprüfung werden sie in die Schar der Wildsäu aufgenommen. Die Aufnahmeprüfung bereits bestanden haben (und somit vollwertige Wildsäu sind) Elena Maiorano, Salome Domschat, Rachel Domschat, Jan Bächle, Benjamin Flechsenhaar und Alexander Bonar. Er wünsche allen ein frohes Vereinsjahr und bedanke sich bei den Vereinsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und das Interesse, schloss der Vorsitzende dann die Versammlung.

