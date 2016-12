Bad Säckingen Der Durchbruch ist da: Das Brennet-Areal darf jetzt bebaut werden

Lange hat der Gemeinderat gerungen, viel wurde in der Öffentlichkeit diskutiert: Nun könnten in Kürze bereits die ersten Bagger auf dem Brennet-Areal anrücken und mit dem Bau der Lebensmittelmärkte beginnen. Der Bebauungsplan für das Gelände steht jetzt nämlich – zumindest weitestgehend.

Der Durchbruch ist geschafft: Der Bebauungsplan für das Brennet-Areal steht – zumindest weitestgehend. Nach Jahren der Diskussion und des zähen Ringens billigte der Gemeinderat in jüngster Sitzung den Bebauungsplanentwurf mit großer Mehrheit. Lediglich Clemens Pfeiffer, Christine Oechslein (beide CDU) und Ute Macht (Grüne) votierten dagegen. Damit könnte schon in Kürze mit dem Bau der Lebensmittelmärkte und des Brennet-Werksverkaufs im südlichen Bereich des Geländes los gehen, wie Bauverwaltungsleiter Peter Weiß auf Nachfrage unserer Zeitung sagte: "Die Anträge sind bereits anhängig. In den nächsten Tagen werden wir die Genehmigungen erteilen." Das lasse der aktuelle Planungsstand für das am Südende des Areals befindliche Sondergebiet Einzelhandel zu.

Einzige noch nicht abschließend geklärte Frage ist aktuell der Lärmschutz in dem als Mischgebiet ausgewiesenen nördlichen Teil des Gebiets. Dort sollen neben Gewerbebetrieben auch Wohnungen entstehen. Es gebe laut Darstellung des von der Stadt beauftragten Verwaltungsjuristen Thomas Burmeister für derartige Gebiete neue Richtlinien was Lärmgrenzwerte anbelangt, die in den Bebauungsplan übernommen werden sollen. Tatsächliche Auswirkungen hätte dies aber voraussichtlich in erster Linie für den Kreuzungsbereich der beiden Bundesstraßen: "Es handelt sich hier um eine formale Änderung, die der Lärmgutachter vorgebracht hat." Gleichwohl mache diese Änderung eine erneute, auf den Lärmschutz beschränkte Offenlage im verkürzten Verfahren notwendig.

Eine Aufteilung der Planung für das Brennet-Areal oder gar die Gefahr, dass die Bebbauungplanung insgesamt gekippt werden könnte, sei allerdings deswegen nicht zu erwarten, betonte Burmeister. Der Bauherr müsse allenfalls mit höheren Kosten, etwa durch Einbau anderer Fenster, rechnen. CDU-Fraktionssprecher Michael Maier hatte in dieser Hinsicht die Bedenken seiner Ratskollegen geäußert. Die Forderung seiner Fraktion: "Das Brennet-Areal muss eine planerische Einheit bleiben."

Bei der kürzlich beendeten zweiten Offenlage des Bebauungsplanentwurfs hat es indes zwar eine Vielzahl von Stellungnahmen gegeben – insbesondere von den Konkurrenten des Schmidts Marktes Rewe und Penny, die die geplante Bebauung auf dem Brennet-Areal bekanntlich mit großem Missfallen sehen, weil dadurch mögliche eigene Erweiterungsambitionen unterbunden werden. Jurist Thomas Burmeister erklärte, dass unterm Strich nach "sorgfältiger Gewichtung und rechtlicher Abwägung" die meisten Einwände hätten abgewiesen werden können. Inhaltliche Änderungen im Bebauungsplan habe keine der Stellungnahmen nach sich gezogen. Lediglich einzelne Formulierungen oder Details im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans seien konkretisiert worden.

Bürgermeister Alexander Guhl, dass mit der jetzt ergangenen Zustimmung nach acht Jahren der Diskussionen Taten folgen können. Zumal: "Das Verfahren hat die Verwaltung deutlich an den Rand dessen gebracht, was wir leisten können." Doch das primäre Ziel sei letztlich erreicht worden: einen rechtssicheren Plan zu erstellen, auf dessen Basis nun die ersten Baumaßnahmen in Angriff genommen werden können.