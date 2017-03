Bad Säckingen Der DRK-Kreisverband Säckingen lädt zur Seniorenfreizeit ein

Der DRK-Kreisverband Säckingen bietet von 6. bis 10. Juni wieder die bewährte betreute Seniorenfreizeit in Todtmoos-Lehen an.

Vielseitige Erlebnisse und Erholung bietet die Freizeit mit Begleitung für Senioren des DRK-Kreisverbands Säckingen seit 21 Jahren. Von 6. bis 10. Juni ist wieder das Freizeitheim Liborihof in Todtmoos-Lehen das Reiseziel. "Alleine reisen macht mir keinen Spaß." Wer so denkt und sich angesprochen fühlt oder wen die Reiselust packt, ist bei der DRK-Senioren-Freizeit zum Selbstkostenpreis mit erfahrener Reiseleitung gut aufgehoben. Neue Kontakte können geknüpft und oftmals Freundschaften über den Urlaub hinaus geschlossen werden, schreibt das DRK in der Ankündigung.

„Eine Auszeit nehmen, den Alltag vergessen, die Seele baumeln lassen können – in der heutigen Zeit mit ihren zunehmenden Anforderungen wird es immer wichtiger, zwischendurch einmal abzuschalten und Körper und Geist eine Verschnaufpause zu gönnen“, sagt Maria Merle, Leiterin der Sozialarbeit des DRK-Kreisverbands Säckingen. „Trotz Einschränkungen ist die Teilnahme möglich. Die individuellen Bedürfnisse werden im Vorfeld gut abgesprochen, sodass jede Seniorin und jeder Senior ohne Angst und Zweifel mitgehen kann“, so Merle weiter.

Ein hohes Lebensalter sowie gesundheitliche und körperliche Einschränkungen halten die Menschen immer weniger vom Reisen ab, schreibt das DRK. Stattdessen wünschten sie eine Betreuung, die ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn Menschen chronische Krankheiten haben oder ihre Mobilität eingeschränkt ist, würden die Risiken während einer Reise größer. Dies gelte umso mehr für Reisen, auf denen man ­allein unterwegs ist. Deshalb könne die Freizeit mit Begleitung für Senioren für zunehmend ältere Menschen in der Umgebung das passende Urlaubsangebot darstellen.

Für das Programm und die Betreuung am Urlaubsort stehen laut DRK-Kreisverband gut geschulte, engagierte ehrenamtliche Reisebegleiterinnen bereit. Sie sind jederzeit Ansprechperson für die Teilnehmer vor Ort und organisieren ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit Ausflugsfahrten, Spaziergängen und verschiedenen Aktivitäten. Auch das hauseigene Schwimmbad am Urlaubsort kann für Bewegung und Entspannung genutzt werden.

Die Kosten für Teilnehmer aus dem Landkreis Waldshut betragen 400 Euro. Die Freizeit wird durch die Städte und Gemeinden des Landkreises Waldshut mit 50 Euro pro teilnehmendem Einwohner bezuschusst. Die Kosten für Teilnehmer aus dem Landkreis Lörrach betragen 450 Euro.

Im Preis ist die Unterkunft im Einzelzimmer mit eigenem WC/Bad, Verpflegung mit Vollpension, Hin- und Rückfahrt mit dem DRK-Bus ab dem DRK-Heim Bad Säckingen, Ausflugsfahrten und viele weitere abwechslungsreiche Programmpunkte sowie die individuelle Betreuung durch qualifizierte Betreuerinnen rund um die Uhr inbegriffen. Für Teilnehmer mit niedrigen Renten können im Einzelfall Zuschüsse gewährt werden. Es wird eine Reisekostenrücktrittsversicherung empfohlen, schreibt das DRK abschließend in der Ankündigung.