Wehr Der Computer dient Flüchtlingen künftig als Sprachlehrer

Erste Flüchtlinge nutzen das neue Angebot der Mediathek Wehr im Internet. Mit den E-Learning-Sprachkursen können sie kostenlos ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Lernen am Computer mit sogenannten E-Learning-Sprachkursen – mit diesem Angebot für Flüchtlinge unterstreicht die Mediathek in Wehr ihren Status als Bildungseinrichtung. Mediathekleiterin Anne Kalmbach empfing am Mittwoch die ersten Interessenten, die am PC ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten. Für sie sind die Sprachkurse per Internet aus verschiedenen Gründen praktisch. Finanziert wird das Projekt vom Landesbibliotheksverband Baden-Württemberg und ist für diejenigen, die sich über die Mediathek daran beteiligen, kostenlos.

„Wir sind vom Landesbibliotheksverband angeschrieben worden und haben uns dazu entschlossen, bei diesem Projekt mitzumachen“, erzählt Kalmbach. Dafür bekam sie einen Laptop zur Verfügung gestellt und zehn Lizenzschlüssel, mit denen sich die Teilnehmer für das Programm anmelden können. Ein Schlüssel – er ermöglicht dem Teilnehmer, zwei Kurse innerhalb von drei Monaten zu absolvieren – koste normalerweise zwischen 50 und 60 Euro, so Kalmbach. Dank des Förderprogramms seien diese Schlüssel jedoch kostenlos in der Mediathek zu erhalten. Über das Netzwerk Integration, das sich in Wehr um die Menschen auf der Flucht kümmert, habe sie erfahren, dass das Interesse an solchen Kursen recht groß sei.

Am Mittwoch kam mit Ahmad Abd Alhamid der erste Interessent in die Mediathek, um sich die Funktionsweise des Programms erläutern zu lassen. Für ihn ist der E-Learning-Sprachkurs ideal. Zum einen lebt er mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn inzwischen in Höchenschwand, nachdem er vor gut einem Jahr zunächst in Wehr untergebracht war. Die Fahrten zu den Volkshochschulen, die Deutschkurse anbieten, sind für ihn jedes Mal mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Außerdem hat er die Kurse A1, A2 und B1 an der VHS schon mit Erfolg absolviert. Der B2-Kurs, für den er sich nun interessiert, wird im Moment an keiner Volkshochschule in der Umgebung angeboten.

Mit dem E-Learning-Sprachkurs kann er nun den B2-Kurs in Angriff nehmen und ist dabei auch noch flexibler. Die Einführung und Registrierung findet zwar in der Mediathek in Wehr statt, einloggen kann er sich mit seinem Schlüssel aber über jedes Gerät von überall. Es bleibt also den Teilnehmern überlassen, ob sie an der Lernstation in der Mediathek arbeiten möchten, oder aber mit einem eigenen Gerät – Smartphone, Tablet oder PC – woanders.

Ein Kurs umfasst verschiedene Lerneinheiten, auch Hausaufgaben gehören dazu. Es werden auch kurze Filme mit Dialogen gezeigt, anhand derer die Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse überprüfen können. Wenn alle Lerneinheiten absolviert sind, werden die Kenntnisse überprüft. Wird die Prüfung bestanden, gibt es ein Zertifikat für diesen Kurs. Vom A1- bis zum C2-Kurs werden alle Stufen angeboten. Sollten die zehn Zugangsschlüssel vergeben sein, könne sie weitere bestellen, sagt Kalmbach.

Die Mediathek Wehr bietet nun auch E-Learning-Sprachkurse an. Mit einem Zugangsschlüssel können sich Interessenten, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, anmelden. Nach einer Einführung in der Mediathek – dazu gehört eine Einstufung, welcher Kurs geeignet ist – können die Teilnehmer den Kurs von jedem internetfähigen Gerät aus absolvieren.