Bad säckingen Der Bad Säckinger Autor Thomas Ays gibt Einblick in seine Familiengeschichte

Thomas Ays veröffentlicht seinen dritten Roman "Ihr Versuch zu leben" über das Schicksal seiner eigenen Großmutter.

Es ist sein Versuch, eine Geschichte zu verstehen und das Schicksal eines Menschen, das sich auch auf die folgenden Generationen ausgewirkt hat. Der Bad Säckinger Autor Thomas Ays hat mit dem Werk "Ihr Versuch zu leben" seinen dritten Roman veröffentlicht und darin die Geschichte seiner Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg ihren Ehemann verloren hat. "Das Buch basiert auf wahren Begebenheiten und echten Menschen", heißt es in seinem Nachwort. Doch weil die Geschichte überwiegend auf Erzählungen beruht, legt der Autor in dieser Hinsicht keinen Wert darauf, wahrhaftig oder fehlerfrei zu sein.

Erzählt wird in dem Buch die Geschichte der jungen Katharina, die schon früh erkennt, dass sie nicht gewollt ist. Sie wurde bereits als ungewolltes Kind geboren. Ihre Familie schiebt sie ab zu einer reichen Kaufmannsfamilie, wo sie hart arbeiten muss und vom Herr des Hauses missbraucht wird. Bis sie den jungen Johann Wagner kennenlernt und sich die beiden ineinander verlieben. Aber auch in der Familie von Johann sind nicht alle mit der Wahl seiner künftigen Ehefrau einverstanden. Die Schwester hätte sich etwas Besseres für ihren Bruder gewünscht und macht auch keinen Hehl daraus. Katharina wird schwanger und Mutter einer Tochter. Als das Kind zehn Monate alt ist, fällt Johann im Krieg und Katharina zieht ihre Tochter Resi alleine auf.

Der Bad Säckinger Thomas Ays ist 39 Jahre alt und hat 2010 sein erstes Buch veröffentlicht. Seine ersten beiden Romane richteten sich vor allem an homosexuelle Jugendliche und Erwachsene. Aber auch an Heterosexuelle, die für bestimmte Problematiken des Schwulseins sensibilisiert werden sollen. So thematisiert er in seinem Debütroman "Romeo und Julian" nicht nur Probleme des Coming-out, sondern setzt sich vor allem mit der Beziehung zwischen Eltern und deren homosexuellen Kindern auseinander. Mit seinem neuen Roman arbeitet er einen Teil seiner Familienvergangenheit auf.