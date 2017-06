Bad Säckingen Den Wandel der Stadt festhalten: Dreharbeiten zu neuem Bad Säckingen Film in vollem Gang

Der Filmemacher Gusty Hufschmid arbeitet an seinem zweitem Film über Bad Säckingen. Der Fridolinsglocke kommt darin eine besondere Rolle zu.

Die Vorbereitungen zum zweiten Film des Filmemachers Gusty Hufschmid über Bad Säckingen sind in vollem Gang. Bereits seit November des vergangenen Jahres sind Hufschmid und seine Helfer bei jeder Veranstaltung in Bad Säckingen präsent und halten mit ihren Kameras fest, was es alles in der Trompeterstadt zu sehen gibt.

In dem fertigen Film wird Hufschmid aber auch Menschen aus Bad Säckingen zu Wort kommen lassen, die die Stadt in ihrer heutigen Form geprägt haben und prägen. Am Mittwoch, 29. November, ist die Premiere des neuen Films im Kursaal. Während das Konzept bereits steht, hat sich bisher allerdings noch kein Name für den Film gefunden. Sicher ist nur: "Der Film soll nicht wie sein Vorgänger ‚Zauberhaftes Bad Säckingen‘ heißen", ist sich Hufschmid sicher. Der SÜDKURIER unterstützt das Projekt als Medienpartner.

Bereits 2008 hatte Gusty Hufschmid einen Film über Bad Säckingen gedreht. Jetzt, acht Jahre später, hat er sich zu einem zweiten Anlauf entschlossen. "Bad Säckingen hat nicht nur viel Schönes zu bieten", erklärt er. "In der Stadt hat sich so viel verändert, dass ich das zeigen möchte." Doch soll der zweite Film nicht wie sein Vorgänger ein reiner Städtefilm werden: "Wir haben den Trompeter als Bad Säckinger Hauptfigur in den Film integriert", erzählt der Filmemacher. Der Trompeter begleitet die Zuschauer durch den gesamten Film und zeigt ihnen "seine" Stadt.

Im Dezember des vergangenen Jahres fing Hufschmid mit den Dreharbeiten auf dem Bad Säckinger Weihnachtsmarkt an. Sein jüngster Dreh war im Münster St. Fridolin. Zusammen mit seinen Helfern wurde der Filmemacher von Messner Günther Kreutz durch das gesamte Münster geführt. Und dabei gelang ihm eine Premiere: "Wir waren die ersten überhaupt, die die Fridolinsglocke gefilmt haben", erzählt Gusty Hufschmid stolz.

Die Fridolinsglocke ist die Glocke, die den Bad Säckingern die Stunde schlägt. 1752 wurde sie gegossen. Im zweiten Weltkrieg wurde die Glocke abgebaut und sollte eigentlich – wie damals nicht unüblich – zu Kanonen umgewandelt werden. "Ein Kaufmann fand die Fridolinsglocke nach dem Krieg auf einem Glockenfriedhof in Hamburg und brachte sie auf seine Kosten zurück nach Bad Säckingen und auf ihren angestammten Platz im Glockenturm des Münsters. Allerdings ist nicht bekannt, wer dieser Kaufmann war“, erklärt Hufschmid.

Die nächste Veranstaltung, bei der es die Gelegenheit gibt, dem Filmemacher bei seiner Arbeit über die Schulter zu blicken, ist die grenzüberschreitende Veranstaltung "Slow Up" am Sonntag, 18. Juni, in der Bad Säckinger Innenstadt.

Tipps gesucht