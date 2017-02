Bad Säckingen Den Fasnachtsmändigumzug bei Sonnenschein genießen Teilnehmer und Zuschauer

Rund 1200 Hästräger sind beim Fasnachtsmändigumzug in Bad Säckingen unterwegs. Viele Zuschauer werden mit Konfetti eingeseift.

Tausende Zuschauer säumten am Fasnachtsmontag bei herrlichem Frühlingswetter die Umzugsstrecke durch Bad Säckingen. 39 Fasnachtscliquen, närrische Gruppen, Guggemusiken und Zünfte mit insgesamt rund 1200 Hästrägern sorgten für ein farbenprächtiges Bild des Fasnachtsumzugs. Der Einladung, nach Bad Säckingen zu kommen, waren viele Narren aus der Region gefolgt, unter anderem aus Nollingen, Lörrach, Albbruck oder Erzingen.

Angeführt wurde der Umzug, der sich wie ein riesiger Lindwurm von den Stadtwerken aus durch die Stadt, an bunt kostümierten Zuschauerreihen entlang wand, von Narrenpolizist Rüdiger Hosche, den Urmasken Römer, Siechenmännle und Maisenhardt-Joggele und der Ranzengarde. Ihnen folgten mordlustige Indianer, die einen vor Wut schnaubenden Bison durch die Stadt trieben, furchterregende Hexen, Teufel und Dämonen.

Die frechen Narren neckten die Zuschauer, zerstrubbelten massenweise Haare und seiften die Zuschauer ordentlich mit Konfetti ein. Nur die Kinder blieben verschont, sie durften sich über Lollis und Bonbons freuen. Junge Mädchen und Frauen lebten am Montag gefährlich, ehe sie sich versahen, lagen sie in den großen Wannen und Holzzubern der Narren, wurden ordentlich zerzaust und mit Konfetti eingeseift oder an den Marterpfahl gebunden. Alles Schreien und Betteln half nichts, die Narren waren erbarmungslos.