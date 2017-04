Bad Säckingen Den Doppelzimmern im Pflegezentrum St. Franziskus steht vermutlich die Auflösung bevor

Der Förderkreis St. Franziskus zieht eine positive Bilanz. 96 Prozent der Betten sind ausgelastet. Veränderungen sind bereits jetzt absehbar.

„Alles beim Alten“ bedeutet noch lange nicht Stillstand. Ein gutes Beispiel dafür liefert der Förderkreis Altenpflegezentrum St. Franziskus, der auch in seiner jüngsten Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickte. Folgerichtig wurden auch sämtliche Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Erfreut vermeldete der Vorsitzende Werner Rauscher die Übergabe einer Spende an das Pflegezentrum in Höhe von 10 000 Euro. Über die Verwendung des Betrags informierte Geschäftsführer Karl-Heinz Huber: Neben Tischen und Bänken für die Außenanlage habe das Geld für die Anschaffung eines Beamers samt Computer und Lautsprechern Verwendung gefunden. Genutzt werde die Anlage für die bei den Heimbewohnern sehr beliebten Seniorenfilmnachmittage, die von den Auszubildenden des Hauses organisiert werden. Die Anlage stehe darüber hinaus auch für Tagungen, Vorträge oder Fortbildungen zur Verfügung, so Huber.

Gute Tradition zu den Hauptversammlungen des Förderkreises ist es, dass der Geschäftsführer Vorstand und Plenum über den Stand der Dinge im Altenpflegezentrum St. Franziskus in Kenntnis setzt. Im Beisein von Bürgermeister Alexander Guhl zog Huber eine äußerst positive Bilanz. Die Belegung in Höhe von 99,6 Prozent (bei 100 Heimplätzen) spricht für eine „sehr gute Nachgefrage und Auslastung“ des Hauses. Hochzufrieden zeigte sich der Geschäftsführer mit den Arbeits- und Qualitätsstandards. Eine kürzlich erfolgte Begutachtung durch Heimaufsicht und medizinischen Dienst habe dem Pflegezentrum die Note 1,1 bescheinigt. Beim bundesweiten Wettbewerb des Forschungs- und Beratungsinstitutes „A great place to Work“ sei das Haus auf Platz drei, auf der Ebene von Baden-Württemberg gar auf dem ersten Platz gelandet, vermeldete Huber stolz.

Den Umsatz zum Jahresabschluss 2016 bezifferte der Geschäftsführer auf 4,7 Millionen Euro. Dieser gute und positive Jahresabschluss müsse jedoch vor dem Hintergrund „magerer Jahre“ gesehen werden, die in der Vergangenheit umfangreichen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen geschuldet waren.

Möglicherweise steht dem Pflegezentrum St. Franziskus jedoch eine weitere Reduzierung von Heimplätzen ins Haus. Je nach Nachfrage durch Heimbewohner oder ordnungsgesetzliche Vorgaben sei mit einer Auflösung von Doppelzimmern zu rechnen, informierte Huber. Nicht gerne würde er dies jedoch im Fall der Demenzstation sehen, da die Nähe anderer Menschen eine sehr positive Wirkung auf Demenzpatienten hätte, so Huber.

Wahlen und Info

Wiedergewählt wurden Werner Rauscher (Vorsitzender), Winfried Klink (Stellvertreter), Christel Deboben (Schriftführerin) und Franz Kläsle (Kassierer). Nähere Informationen zum Altenpflege-Zentrum St. Franziskus im Internet (www.st-franziskus.bs.de).