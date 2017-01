Bad Säckingen Dem Behindertenbeirat wird das Warten auf Barrierefreiheit zu lang

Der Behindertenbeirat macht mit einem offenem Brief Druck auf die Stadtverwaltung, damit Barrierefreiheit hergestellt wird. Er übergibt dazu eine Liste mit Mängeln und Hindernissen in der Stadt.

Der Behindertenbeirat Bad Säckingen fordert die Stadt auf, mehr für Barrierefreiheit zu tun. Die Mittel dafür im Haushalt 2017 seien zu gering. Morena Eckert, stellvertretende Vorsitzende des Behindertenbeirats, schreibt in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung, dass es dem Gemeinderat wie der Stadtverwaltung nicht bewusst sei, was Barrierefreiheit bedeute. Der Behindertenbeirat sei überzeugt, dass dies nicht Mutwilligkeit, sondern Unwissenheit sei. Deshalb sei es aus Sicht des Beirates wichtig, den Entscheidungsgremien mehr Informationen zu geben.

2015 seien 9,3 Prozent der deutschen Bevölkerung schwerbehindert gewesen (Behinderungsgrad mindestens 50 Prozent), 2,19 Prozent hätten eine Behinderung von 100 Prozent. Für sie bedeute Barrierefreiheit Teilhabe am Leben. „Barrierefreiheit ist nichts Wünschenswertes, es ist ein Menschenrecht und ein Grundrecht“, so Morena Eckert und nennt in dem Schreiben die wichtigsten Problempunkte der Stadt:

Gehwege: Unebenheiten (Mulden, Löcher, wacklige Steine) stellen laut Behindertenbeirat ein erhebliches Risiko für Menschen mit Seh- und Gehbehinderung dar.

Unebenheiten (Mulden, Löcher, wacklige Steine) stellen laut Behindertenbeirat ein erhebliches Risiko für Menschen mit Seh- und Gehbehinderung dar. Bordsteine: abgesenkte Bordsteine seien ideal für mobilitätseingeschränkte Personen und Kinderwagen. Für sehbehinderte Personen stelle das aber ein Risiko dar, weil der Übergang zur Straße nicht spürbar sei. Blinde Personen verlassen sich auf erhöhte Bordsteine. Um für beide Personengruppe risikofreie Übergänge zu schaffen, sollten abgesenkte Bordsteine mit Klangsteinen sowie Auffindungssteine (Bodenindikatoren) kombiniert werden.

abgesenkte Bordsteine seien ideal für mobilitätseingeschränkte Personen und Kinderwagen. Für sehbehinderte Personen stelle das aber ein Risiko dar, weil der Übergang zur Straße nicht spürbar sei. Blinde Personen verlassen sich auf erhöhte Bordsteine. Um für beide Personengruppe risikofreie Übergänge zu schaffen, sollten abgesenkte Bordsteine mit Klangsteinen sowie Auffindungssteine (Bodenindikatoren) kombiniert werden. Zebrastreifen und Ampelübergänge: In Bad Säckingen sei kein Zebrastreifen oder Ampelübergang barrierefrei.

In Bad Säckingen sei kein Zebrastreifen oder Ampelübergang barrierefrei. Rathaus: Einen Aufzug im Rathaus hält der Beirat für wichtig. Wichtige Bürgerdienste seien zwar im Erdgeschoss. Jedoch tagten die Gemeinderatsausschüsse im ersten Obergeschoss. Zudem könnten sich Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht für den Rathausdienst bewerben und seien somit benachteiligt.

Einen Aufzug im Rathaus hält der Beirat für wichtig. Wichtige Bürgerdienste seien zwar im Erdgeschoss. Jedoch tagten die Gemeinderatsausschüsse im ersten Obergeschoss. Zudem könnten sich Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht für den Rathausdienst bewerben und seien somit benachteiligt. Öffentlicher Personennahverkehr: Beim Bahnhof auf Gleis 2 fehle ein Hublift, so Morena Eckert. Ebenfalls fehlten auf beiden Gleisen Klangsteine. Der Bahnhof stelle eine Gefahr für blinde Personen dar. Die Bushaltestellen seien ebenfalls nicht barrierefrei. Fahrpläne hängen zudem oft zu weit oben. Im letzten Haushalt seien laut Eckert bereits 75 000 Euro für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen bereitgestellt. „Wir fragen uns jedoch, wo das Geld hingeflossen ist“, so Eckert.

Beim Bahnhof auf Gleis 2 fehle ein Hublift, so Morena Eckert. Ebenfalls fehlten auf beiden Gleisen Klangsteine. Der Bahnhof stelle eine Gefahr für blinde Personen dar. Die Bushaltestellen seien ebenfalls nicht barrierefrei. Fahrpläne hängen zudem oft zu weit oben. Im letzten Haushalt seien laut Eckert bereits 75 000 Euro für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen bereitgestellt. „Wir fragen uns jedoch, wo das Geld hingeflossen ist“, so Eckert. Der Schlosspark: Hier verhindere der tiefe Kies einen barrierefreien Zugang für alle Bürger.

Hier verhindere der tiefe Kies einen barrierefreien Zugang für alle Bürger. Kopfsteinpflaster in der Innenstadt: In anderen Städte habe man gute Erfahrung mit Rollstuhlwegen in gepflasterten Altstädten gemacht.

Der Behindertenbeirat habe mit dem Demographiestrategischen Forum eine lange Liste mit vorhandenen Barrieren in Bad Säckingen erstellt. Diese ist in der Stadtverwaltung an Jürgen Huber, Michael Rohrer und Bürgermeister Alexander Guhl übergeben worden. Bisher sei aber noch nichts passiert.