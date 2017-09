Bad Säckingen Das wechselhafte Sommerwetter ist typisch für die Region

2017 war der drittwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn vor 150 Jahren. Der Juni war der zweitheißeste nach dem Rekord im Jahr 2003.

Hauptsächlich bedingt durch den sehr heißen Juni und den heißen August, war der meteorologische Sommer 2017 laut Meteo Schweiz der drittwärmste Sommer seit Messbeginn vor mehr als 150 Jahren. Auffällig an diesem Sommer war, dass er ein Sommer der Wechsel war. Für Bewegung sorgten Hitzeperioden, dazwischen aber auch Südwestlagen mit tropischen Bedingungen und einigen Gewittern, sowie kurze kühlere Wetterphasen. Den ein oder anderen mag der wechselhafte Wetterverlauf nicht glücklich gestimmt haben, aber so wie wir ihn dieses Jahr erlebt haben, ist er recht typisch für unsere Breiten.

Nicht zuletzt hat sich wieder einmal die Siebenschläferregel bewahrheitet. Das abwechslungsreiche Wetter zur Zeit des Siebenschläfertags hat sich auch die folgenden sieben Wochen gehalten. Zusammengefasst war der meteorologische Sommer 2017 mit einem Sommertagüberschuss (ab 25 Grad Celsius) von 24,6 Tagen und einem Hitzetagüberschuss (ab 30 Grad Celsius) von 20,4 Tagen 2,3 Grad Celsius (°C) zu warm, mit 262,8 Litern pro Quadratmeter (l/m²) 54,2 l/m² zu trocken und drei Stunden zu sonnenscheinreich.

Trotz einer 0,6 °C zu kalten ersten Juniwoche durchschwitzten wir laut Meteo Schweiz mit einem Temperaturplus von 3,8 °C nach dem Juni des Rekord-Hitzesommers 2003 den zweitheißesten Juni seit Messbeginn 1864. Der erste Sommermonat war in Bad Säckingen gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 53 Stunden zu sonnig und 34,4 l/m² zu trocken. Passend zur Siebenschläferregel, wechselten sich im mittleren Sommermonat warme bis heiße, sommerlich geprägte Witterungsabschnitte mit kurzen wechselhaften, gewittrigen und kühleren Perioden ab. Nach dieser abwechslungsreichen Witterung war der Juli 1,3 °C zu warm, 37 Stunden zu sonnenscheinarm und trotz zahlreicher Gewitter und Regenschauer in der letzten Monatsdekade 1,2 l/m² zu trocken.

Der August 2017 gehört zu den zehn heißesten Augustmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1864. Mit 21 Sommertagen (ab 25 °C, Norm 14,8 Tage) und davon zwölf Hitzetagen (ab 30 °C, Norm 4,1 Tage) war der August 2 °C zu warm, trotz einiger Gewitter 18,6 l/m² zu trocken und 13 Stunden zu sonnenscheinarm.

Die drei Sommermonate in Zahlen im Vergleich zur Normwertperiode von 1981 bis 2010: Niederschlagstage: 46 Tage (12,5 Tage über dem langjährigen Mittel), Niederschlagsmenge: 262,8 l/m² (54,2 l/m² unter dem langjährigen Mittel), durchschnittliche Höchsttemperatur: 26,97 °C (2,17 °C über dem langjährigen Mittel), durchschnittliche Tiefsttemperatur: 15,04 °C (2,20 °C über langjährigem Mittel), Durchschnittstemperatur: 20,61 °C (2,34 °C über dem langjährigen Mittel), Sommertage (ab 25 °C): 65 Tage (23,6 Tage über dem langjährigen Mittel), Hitzetage (ab 30 °C): 29 Tage (17,4 Tage über dem langjährigen Mittel), Tiefsttemperatur: 6,7 °C am 8. Juni, Höchsttemperatur 35,0 °C am 22. Juni und 6. Juli, Sonnenscheindauer 729:00 Stunden (drei Stunden über langjährigem Mittel).