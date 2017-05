Bad Säckingen Das plant der Freundeskreis Behindertenwerkstatt Wallbach zum 20-Jährigen

Freundeskreis Behindertenwerkstatt Wallbach feiert im Jahr 2018 sein 20-jähriges Bestehen. Dafür plant der Verein ein großes Fest. Was dabei im Mittelpunkt stehen soll, erfahren Sie hier.

Bad Säckingen (kf) "Als andere noch von Inklusion geredet haben, haben wir sie schon gemacht." Peter Bartels, Vorsitzender der Werkstatt für geistig und körperlich Behinderte Wallbach, blickte mit diesem Satz an der Hauptversammlung des Freundeskreises bereits ins nächste Jahr. Dann feiert der Freundeskreis bereits sein 20-jähriges Bestehen.

Knapp 19 Jahre Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung liegen aktuell hinter den Mitgliedern des Freundeskreises. Auch das vergangene Jahr sei wieder voller Ereignisse gewesen, legte Bartels Rechenschaft über die Arbeit des Vereins ab. Ein Line-Dance-Kurs, der Erlebnistag auf dem Behringer-Hof, Golf und Public Viewing während der Fußballeuropameisterschaft standen unter anderem auf dem Programm. Ein Klassiker im Veranstaltungskalender des Freundeskreises ist die Dampferfahrt auf dem Rhein. "Ich rechne eigentlich immer damit, dass das Interesse daran irgendwann geringer wird. Aber jedes Mal ist die Fahrt ausgebucht", sagt Bartels.

Ausfallen musste dagegen leider der Besuch eines Fußballspiels des SC Freiburg. Viele der Behinderten sind SC-Fans und würden nur zu gerne mal wieder die Atmosphäre im Stadion miterleben. Allerdings gibt der Sportclub nur noch maximal vier Karten an eine Person heraus, um den Schwarzmarkthandel zu unterbinden. Der Freundeskreis bräuchte aber etwa 20 Karten. Daher und natürlich auch, weil der SC eine enorm erfolgreiche Saison spielt, sei es praktisch nicht möglich, an Karten zu gelangen, so Bartels. Er überlege jedoch, vielleicht mal persönlich Kontakt mit dem Club aufzunehmen.

Mit Blick auf das kommende Jahr stellte der Vorsitzende den Mitgliedern die Pläne für das Jubiläum vor. Im November 2018 soll ein Fest in der Behindertenwerkstatt in Wallbach gefeiert werden. Nicht allein um des Feierns Willen, sondern um Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu fördern. Das sei schließlich das Ziel, das sich der Verein gesetzt habe.

Ein Ort, an dem diese Begegnung besonders stattfindet, ist das "Café Zwischen" in der Bad Säckinger Altstadt. Dort arbeiten Menschen mit Behinderung und stellen unter Beweis, dass sie in die Mitte der Gesellschaft gehören und nicht an den Rand. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf das Café zu lenken – dort fand am Dienstag auch die Hauptversammlung statt – spendierte der Freundeskreis eine sogenannte Beach-Flag, die in der Fußgängerzone für das etwas andere Café wirbt.

Nichts Neues gab es bei den Wahlen. Manfred Schrenck, Geschäftsführer der Caritaswerkstätten Hochrhein, gratulierte den Vorsitzenden Peter Bartels, seinen Stellvertreter Michael Eggert, Schriftführerin Cornelia Huber, Kassiererin Dagmar Mertz, sowie den Beisitzern Angela Zettl, Heidi Behringer und Liz Rizzo zur Wiederwahl.

Der Verein

Der Freundeskreis der Werkstatt für geistig und körperlich Behinderte Wallbach wurde im Jahr 1998 gegründet. 85 Mitglieder gehören dem Verein an, der von Peter Bartels geleitet wird. Kontakt zum Verein gibt es telefonisch (0152/52 12 92 16) und per E-Mail (peter-bartels@t-online.de).