Bad Säckingen Das haben die italienischen Austauschschüler in Bad Säckingen erlebt

28 Schüler aus Italien waren zu Gast in Bad Säckingen. Der Gegenbesuch der deutschen Schüler in Santeramo findet im Juni statt. Was die italienischen Gäste in Deutschland alles erlebt haben, erfahren Sie hier.

Bad Säckingen – Seit 30 Jahren findet jährlich ein Schüleraustausch zwischen der Scuola Netti-Bosco aus Santeramo und der Bad Säckinger Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule statt. Nachdem vergangenes Jahr zum ersten Mal der Schüleraustausch zwischen den beiden Schulen ausgefallen war, war die Sorge bei den Verantwortlichen sehr groß, dass diese Tradition eventuell für immer beendet sin könnte. Doch diese Sorgen haben sich nicht bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Anfang Mai reisten wieder 28 Schüler aus dem sommerlich warmen Apulien ins kühle und verregnete Deutschland.

Pünktlich um 12 Uhr kam der Bus aus Süditalien mit Schülern und Lehrern an der Hans-Thoma-Schule an. Dort wurden sie vom Schulorchester unter der Leitung von Pia Schwenke mit der Europa-Hymne begrüßt. Nach Begrüßungsansprachen von Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker und Schulleiter Michael Maier wurden die 28 italienischen Schüler von Lothar Gatti, von Beginn an verantwortlich für den Schüleraustausch, in die deutschen Gastfamilien verteilt. Dort waren die italienischen Schüler während ihres Aufenthalts untergebracht.

In den folgenden Tagen wurde den Gästen aus Apulien ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Mittwoch unternahmen die Italiener eine Fahrt nach Freiburg und von dort aus ging es dann in den Hochschwarzwald an den Titisee und auf den Feldberg. Ein besonderer Höhepunkt des Schüleraustausches ist für die Schüler aus Italien jedes Mal die Fahrt in den Europapark Rust. Dieser Ausflug wurde zusammen mit den Bad Säckingern Schülern veranstaltet.

Am Freitag wurden die Italiener voll in den Schulalltag der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule integriert. Gemeinsam mit den deutschen Schülern ging es zum Bergsee, wo sie an dem jährlich stattfindenden Bergseelauf teilnahmen. Mittags waren dann die deutschen Gastgeber und die italienischen Gäste auf dem Rhein unterwegs. Und jetzt spielte auch das Wetter mit, sodass man die vom Freundeskreis Santeramo gesponserte Schifffahrt im Sonnenschein so richtig genießen konnte. Am Abend fand dann zu Ehren der Gäste eine von der SMV organisierte Schülerdisko statt.

Am Samstag hieß es dann schon wieder Abschied nehmen. Am Bus flossen zahlreiche Tränen, so viele neue Freundschaften hatten sich während der wenigen Tage entwickelt. Aber diese Trennung wird nicht lange dauern. Schon in einem Monat machen sich die Bad Säckinger Gastgeber auf den Weg nach Süditalien, wo sie an den Feierlichkeiten zu Ehren des Sankt Erasmus teilnehmen werden. Und es wird auch dort ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben dem Besuch des weltberühmten Castel del Monte soll es auch zwei Mal ans Meer zum Baden gehen. Die deutschen Schüler können es kaum erwarten, ihre neu gefunden Freunde in Italien wiederzutreffen.