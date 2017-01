Bad Säckingen Das erwartet die Besucher der Bad Säckinger Stadtgeschichten 2017

Die Bad Säckinger Stadtgeschichten gehen am 1. und 2. April im Kursaal in die dritte Ausgabe. Die Multimediareportage wird in diesem Jahr mit Ruwen Faller und einem Mitarbeiter des DRK sportlich und humorvoll.

Bad Säckingen – Noch rund 70 Tage, dann ist es wieder so weit: Kameramann, Fotograf und Journalist Rainer Jörger zeigt im Kursaal in Bad Säckingen die dritte Auflage der Bad Säckinger Stadtgeschichten. Die zweistündige Show mit Filmbeiträgen und Live-Auftritten faszinierender Bad Säckinger Bürger sowie Live-Musik begeisterte im vergangenen Jahr mit ihren 130 Protagonisten rund 1000 Menschen. Die dritte Ausgabe der Multimedia-Reportage in modernster HDAV-Technik wird am Samstag, 1. April, um 19 Uhr und am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr, im Bad Säckinger Kursaal gezeigt.

Der Produzent der Bad Säckinger Stadtgeschichten, Rainer Jörger, begann seine Erfolgsgeschichte, die Geheimnisse einer Stadt und die darin lebenden Menschen vorzustellen, vor rund sieben Jahren mit WTpur – die Show. Darin stellt Rainer Jörger Menschen und ihre Arbeit aus der Doppelstadt Waldshut-Tiengen vor. Mittlerweile ist Rainer Jörger mit seinem Konzept in zahlreichen Städten sehr erfolgreich, im Schwarzwald, wie am Hochrhein. Bald wird das Konzept auch die Menschen in Radolfzell am Bodensee begeistern.

Die Show, von der Stadt Bad Säckingen und der Tourismus GmbH in Auftrag gegeben, wird vom SÜDKURIER Medienhaus und der Kulturstiftung der Sparkasse Hochrhein unterstützt. Das SÜDKURIER Medienhaus begleitet die Show als Medienpartner, die Kulturstiftung der Sparkasse unterstützt als Sponsor.

Die Multimedia-Reportage ist aufgeteilt in zwei Showblöcke von jeweils rund einer Stunde und wird durch die bunte Mischung aus Filmbeiträgen, Liveauftritten der Protagonisten und Live-Musik Alt und Jung gleichermaßen begeistern. Denn wie immer hat Rainer Jörger spannende Gäste im Gepäck: wie zum Beispiel den Fußchirurgen Dirk Thümmler, der ehrenamtlich im Ausland Kinderfüße operiert. Oder den Ex-Leichtathleten und zweimaligen Olympiateilnehmer Ruwen Faller, der die Fußballmannschaft des FC Schalke 04 als Athletik- und Konditionstrainer fit hält. Gemeinsam mit Sportredakteur Gerd Welte hat Jörger den Bad Säckinger Sportler aufgesucht und einen Film über seine Arbeit bei Schalke 04 gedreht.

Wie gewohnt, wird auch der Humor nicht zu kurz kommen. Denn die pfiffigen Kinderreporter der Obersäckinger Grundschule und ein unkonventioneller Mitarbeiter des DRK werden dafür sorgen, dass die Bauchmuskeln der Showbesucher ordentlich strapaziert werden. Der Vorverkauf für die Show hat bereits begonnen.

Die Show und Karten