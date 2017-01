Bad Säckingen Das bietet die Bad Säckinger Fasnacht

Die Narrenzunft Bad Säckingen hat den Narrenfahrplan vorgestellt. Der Kartenverkauf für die drei Narrenspiegel-Vorstellungen beginnt am 6. Februar. In diesem Jahr gibt es strenge Vorkehrungen für den Wäldertag, außerdem spricht die Narrenzunft einen deutlichen Appell aus.

'S goht d'gege" – Die fünfte Jahreszeit naht mit Riesenschritten. Der Narrenfahrplan der Narrenzunft Bad Säckingen steht und hält ein buntes Programm bereit, mit Bällen und Umzügen. Für den Fasnachtsmändig-Umzug werden zwischen 1200 bis 1500 Hästräger erwartet. Die diesjährige Fasnachtsplakette ist der Ranzengarde gewidmet, die der Narrenzunft seit 30 Jahren angehört. Sie berechtigt zum Eintritt beim Wälderball, Kinderball, Narrensamschtig sowie bei beiden Umzügen (Narrenbaumstellen und Fasnachtsmändig).

Derzeit wird emsig am Bühnenbild für den Narrenspiegel im Kursaal gebaut, dessen Kartenvorverkauf am 6. Februar um 9 Uhr im Gloria-Theater in Bad Säckingen startet, der Verkauf über das Internet und telefonische Bestellungen sind ab 10 Uhr möglich. Närrische Verkleidung für den Narrenspiegel, aber auch am Fasnachtssamschtig ist erwünscht. Die Narrenzunft bittet die Besucher des Umzuges am Fasnachtsmändig, sich entlang des Umzugsweges zu verteilen, da manche Straßen leer seien. Auch weist die Zunft darauf hin, dass der Kursaal am Dienstag, 28. Februar, erst nach dem Kinderumzug geöffnet ist. Für Bewirtung ist gesorgt, die Narrenzunft bittet darum, keine eigenen Speisen und Getränke mitzubringen.

Trotz aller Vorfreude auf die närrische Zeit bewegen die Narrenzunft gemischte Gefühle. Den Mitgliedern der Narrenzunft, vor allem Vize-Zunftmeister Hannes Fischer, stößt einiges sauer auf, unter anderem, wie wenig der traditionellen Kleiderordnung der Wälder Beachtung geschenkt wird. Dass die jungen Mädchen im Dirndl kommen, ärgert ihn. Statt aufgeschminkter Falten trügen sie Rouge und roten Lippenstift. "Ein Barbie-Wettbewerb", kommentiert Fischer. "Eine traurige Entwicklung, dass sich mehr und mehr Frauen und Mädchen unter die Wälder mischen, es ist ein Männertag", sagt Fischer. Der Brennts, den die Wälder verteilen, sollte Schnaps und nicht Vodka sein, wie bei den Jugendlichen üblich, verteilt und nicht selbst getrunken werden.

"Es ist die letzten Jahre ausgeartet am Ersten Faiße, bedauert Johannes Fischer. "Es ist ein gesellschaftliches Problem, nicht eines der Narrenzunft", betont der Vize-Zunftmeister ausdrücklich. Narrenzunft, Stadt, Polizei und Michael Schmidt, Inhaber der Schmidt's Märkte, hätten gemeinsam überlegt, wie den Entgleisungen entgegengewirkt werden könne. Am Ersten Faiße werden die bei den Jugendlichen beliebten kleinen Alkoholfläschchen beim Schmidt's Markt in Bad Säckingen nicht zum Verkauf angeboten. Auch werden die weiterführenden Schulen am Ersten Faiße nicht mehr befreit, nur die Grundschulen.

"Es war eine schwere Entscheidung, wir wissen, es ist Tradition. Aber es war für uns als Narrenzunft die einzige Möglichkeit, nicht bereits morgens um 10 Uhr betrunkene Jugendliche zu haben", erklärt Johannes Fischer. Die Polizei will erhöhte Präsenz zeigen, der Bereich Lohgerbe wird komplett abgesperrt. Auch gilt ein komplettes Glasverbot innerhalb der Stadt, die Polizei will Kontrollen durchführen, speziell auch bei den Jugendlichen.

