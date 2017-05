Bad Säckingen Das bietet der Personennahverkehr im Landkreis

Der Waldshuter Tarifverbund (WTV) hat im Bad Säckinger Rathaus über den öffentlichen Personennahverkehr informiert. Das Angebot richtete sich vor allem an Neubürger. Thematisiert wurden auch die Fahrradkultur und Elektromobilität als Ergänzung des bestehenden Angebots. Wie sich Bürger im Landkreis fortbewegen können, erfahren Sie hier.

Bad Säckingen – Wie komme ich in der Region von A nach B? Diese simple Frage bildete die Ausgangslage für die Informationsveranstaltung "Mobilität" über den lokalen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im Sitzungssaal des Bad Säckinger Rathauses wurden in einem Vortrag des Waldshuter Tarifverbundes (WTV) und der Stadtverwaltung Bad Säckingen die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten der örtlichen Mobilität vorgestellt und erläutert.

Ralf Däubler, Umweltbeauftragter des Stadtbauamts, freute sich: "Die Veranstaltung ist eine Premiere im Hinblick darauf, dass der WTV in eine Kommune kommt und die Bürger informiert." Vorrangig richtete sich die Informationsveranstaltung an Neubürger der Stadt Bad Säckingen, die das Mobilitätsangebot der Region kennenlernen wollten. Willkommen waren jedoch auch alle anderen ÖPNV-interessierten Bürger – schließlich standen auch Stichworte wie Fahrradkultur und Elektromobilität im Raum.

Die WTV-Mitarbeiter Kerstin Thalbauer und Werner Jehle führten durch die Präsentation. Sie erklärten den Anwesenden, inwiefern der Landkreis durch die sechs Tarifzonen vernetzt ist und dass auch Kooperationstickets mit angrenzenden Zonen wie dem Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) verfügbar sind. Spezielle Angebote bestehen für Schüler, Studenten und Azubis in Form des Schülertickets und für Personen ab 60 Jahren in Form des GoldTickets. Die einjährige Nutzung eines GoldTickets oder einer regulären Jahreskarte wird bei freiwilliger Führerscheinabgabe ermöglicht.

Während der Präsentation stellten die Zuhörer spezifische Fragen, die rege diskutiert wurden. Jehle griff das Konzept des Carsharings auf und erläuterte: "Wir sehen darin keine Konkurrenz, sondern vielmehr eine nützliche Ergänzung." Ein ÖPNV-Jahresabonnement ermöglicht demnach auch einen Gratismonat bei den Carsharing-Diensten der Region. In kleiner Form fände Carsharing durch das Bürger-Elektroauto in Bad Säckingen statt, erläuterte Ralf Däuber. Bei wachsendem Interesse der Bürger könne auch die Reaktivierung des Carsharings in der Trompeterstadt erwägt werden. In Anbetracht des diesjährigen 200-jährigen Geburtstags des Fahrrads informierte Däubler auch über Bad Säckingens Veranstaltungen als Radkulturstadt, wie dem Stadtradeln vom 24. Juni bis 14. Juli.

Weiterhin informierte Werner Jehle über die Barrierefreiheit bei Bussen. Waren von 121 Bussen 2015 noch 47 absenkbare Niederflurbusse, sind es mittlerweile 65. Diese ermöglichen an Bushaltestellen, die auch nach und nach an die Vorgaben angepasst werden, einen barrierefreien Einstieg. Zum Abschluss erhielten die Anwesenden der Informationsveranstaltung noch jeweils ein Schnupperticket, mit welchem sie für einen Tag in allen Zonen des WTV-Gebiets alle öffentlichen Nahverkehrsmittel kostenfrei nutzen können.

Der WTV

Der Waldshuter Tarifverbund (WTV) setzt sich zusammen aus Gesellschaftern der Nahverkehrsabteilung des Landkreises Waldshut, der Deutschen Bahn, Südbadenbus, Stadt Laufenburg und den Stadtwerken Bad Säckingen. Informationen über den ÖPNV gibt es im Kundencenter der SBG am Busbahnhof in Bad Säckingen oder im Internet (www.wtv-online.de).