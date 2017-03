Bad Säckingen Das bietet das Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins

Der Schwarzwaldverein Bad Säckingen hat sein Jahresprogramm vorgestellt. Unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs und aktiv" erkunden die Wanderungen die Heimat am Hochrhein und die Schweiz.

Bad Säckingen – Gemeinsam unterwegs und aktiv sein. Das hat sich der Schwarzwaldverein Bad Säckingen auch in diesem Jahr vorgenommen und dafür ein neues Jahresprogramm zusammengestellt. Die Wanderungen in diesem Jahr führen durch die Heimat, gehen aber auch in die Ferne. Die Touren sind teilweise sportlich anspruchsvoll, aber auch lehrreich, weil sie heimat- und kulturgeschichtlich, aber auch naturkundlich geprägt sind. Mitwandern dürfen alle, auch wenn sich nicht Mitglied im Verein sind.

Auf Luthers Spuren wird gemeinsam von Mittwoch, 26. bis Montag, 31. Juli, in Eisenach gewandert. Höhepunkt wird der große Festumzug am Sonntag in Eisenach sein. Die Senioren werden wieder jeden Donnerstag bei abwechslungsreichen Wanderungen mit geselliger Einkehr gemeinsam unterwegs sein. Auch die Fotowanderungen, die der Schwarzwaldverein im vergangenen Jahr eingeführt hat, werden weiter gehen. Die Wanderung richtet sich an wandernde Fotografen und fotografierende Wanderer. Fotograf Mathias Lifka wird die Gruppe am Sonntag, 3. September, begleiten und den Blick für die Schönheiten in der Natur schulen. Lifka gibt Tipps zum Umgang mit Kamera und Motiv. Auch die Nicht-Fotografen kommen dabei auf ihre Kosten.

Am Tag des Wanderns, am Sonntag, 14. Mai, wird der Journalist und Historiker Roland Weis eine Strecke auf dem Hotzenweg im Bereich Römerstraße, Gugel, Heidenknie und Heidentritt führen und Interessierten seine Erkenntnisse zu den geheimnisvollen Hohlwegen, Steinsetzungen, Landschaftsmarken, zu Orts- und Flurnamen, Sagen und Überlieferungen vermitteln, die in seinem neuen Buch zu finden sind. Mondlicht verzaubert – nachts sehen bekannte Wege anders aus. Bei einer Mondscheinwanderung erwartet die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis in geselliger Runde.

Auch in das Nachbarland Schweiz werden einige Touren führen: Die Fünf-Seen-Wanderung Pizol, eine anspruchsvolle Panorama- Alpenwanderung im Schweizer Jura, ein Wanderung durch die Teufelsschlucht, zum Hallwiler See, zur Schartenflue und auf dem Martinsweg bei Wittnau. Ein neues Angebot ist der monatliche Stammtisch, der jeweils dienstags stattfinden wird. „Gäste sind herzlich eingeladen, sich an den vielfältigen Aktivitäten und Naturerlebnissen zu beteiligen“, erklärt die Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Ingrid Bär.

des Schwarzwaldvereins Bad Säckingen liegt beim Tourismusbüro in der Waldshuter Straße aus. Es kann aber auch direkt bei der Vorsitzenden Ingrid Bär unter der Telefonnummer 07761/586 37 angefordert werden oder ist im Internet (www.schwarzwaldverein-bad-saeckingen.de) zu finden.