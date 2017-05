Bad Säckingen Das Waldbad Bad Säckingen startet mit einem Tag Gratiseintritt in die Saison

Das Waldbad Bad Säckingen startet mit einem Tag Gratiseintritt in die Saison

Das Waldbad öffnet wieder am Samstag, 13. Mai. Preise und Öffnungszeiten bleiben gleich, eine neue Hecke ergänzt die Bepflanzung der Anlage und weist den richtigen Weg zu den Becken.

Die Badesaison startet bald. Am Samstag, 13. Mai, öffnet das Waldbad Bad Säckingen ab 10 Uhr seine Tore. An den bisher gewohnten Öffnungszeiten ändert sich nichts und auch die Eintrittspreise bleiben gleich. Neu ist allerdings, dass die Saisonkarten nicht mehr wie bisher im Büro der Tourist-Information zu bekommen sind, sondern bei den Stadtwerken bestellt und direkt an der Waldbadkasse abgeholt werden können. Der Eintritt am Eröffnungstag ist für alle Besucher frei.

Bereits seit März sind Betriebsleiter Manfred Herr und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, die Schwimmbecken und das Gelände wieder für die Badebesucher herzurichten. Neu ist, dass im oberen Bereich der Schwimmbecken, zu den Garderoben hin, eine Hecke angepflanzt worden ist. Diese dient dazu, dass die Badegäste nicht mehr quer über die Wiese laufen und dann mit schmutzigen Füßen ins Wasser gehen“, erklärt Stefan Thomas, Leiter des Tourismusamts und Betreiber des Waldbades. „Mit der Hecke geht es dann erst über den Nassbereich in die Becken.“ Thomas freute sich darüber, dass die Hecke noch rechtzeitig zur Saisonöffnung fertig geworden ist. Aber auch darüber, dass in diesem Jahr für das Waldbad keine größeren Investitionen angefallen sind. „Wir haben lediglich weiterhin in die Technik investiert“, erklärt Geschäftsführer Siegfried Pflüger von den Stadtwerken Bad Säckingen, unter dessen Führung das Waldbad jetzt läuft. Doch das finde jedes Jahr statt, um die nun 54 Jahre alte Technik auf dem neuesten Stand zu halten.

Für die Badeaufsicht ist auch in diesem Jahr wieder die DLRG mit im Boot. „Sie unterstützen uns“, freut sich Pflüger. Während an normalen Besuchertagen die Badeaufsicht mit Manfred Herr, seiner Stellvertreterin Cris Spickermann sowie Paolo und Florian Rizzo ausreicht, ist an besonders heißen Tagen mehr Personal notwendig.

Jetzt sind die Betreiber des Waldbades gerüstet und die Gäste können kommen. „Wir hoffen natürlich auf eine unfallfreie Saison und tolles Wetter“, sagt Betriebsleiter Manfred Herr. 2015 war die bisher stärkste Saison in der Geschichte des Waldbades, mit rund 70 000 Besuchern. Der Sommer 2016 startete erst mäßig mit kühlem Wetter. Erst der Juli und der August sorgten dann für volle Schwimmbäder und bescherte dem Waldbad so eine Gesamtbesucherzahl von rund 58 000 am Ende der Saison.

sind im Mai und im September von 10 bis 19 Uhr. In den Sommermonaten Juni, Juli und August ist das Waldbad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags ist ein Frühschwimmertag eingerichtet, dann öffnet das Bad bereits um 7 Uhr.