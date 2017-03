BadSäckingen Das Unternehmen Alunova reagiert auf Beschwerden von Anwohnern

Die Alunova verspricht Abhilfe bei Missständen. Es plant Maßnahmen gegen Fliegen und Geruchsbelästigungen.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung musste sich das Gremium einmal mehr mit einem altbekannten Problem beschäftigen. Bürger hatten über Belästigung durch Fliegen geklagt, deren Auftreten speziell am Wochenende des 11./12. März heftige Ausmaße angenommen hatte. Als Verursacher für die Fliegenplage wurde die Firma Alunova Recycling vermutet. Das Unternehmen bereitet aluminiumhaltige Abfälle aus dem Dualen System Deutschland/Gelber Sack und aluminiumhaltige Produktionsabfälle auf. Aus Wallbach/Schweiz war es immer wieder zu Beschwerden bezüglich Geruchsbelästigung gekommen, eine Gesundheitsgefährdung durch organische Komponente war unterstellt worden.

Georg Möller, Alunova-Geschäftsführung Bereich Technik, und Jörg Weier, Geschäftsführung Bereich Handel, stellten die Maßnahmen vor, die das Unternehmen ergreift, um weiteren Missständen dieser Art vorzubeugen. Die Steuerungstechnik wird demnach automatisiert und die Brennertechnik geändert, der Sauerstoffbrenner durch einen Luftbrenner ersetzt. Ein Gutachten bescheinigt dem Unternehmen, dass es für die Bevölkerung keine Gesundheitsgefährdung gibt.

Ortsvorsteher Fred Thelen versuchte, den Ball flach zu halten: „Wir wissen, dass Fliegen von der Alunova kommen, aber da ist auch noch der Landwirt mit Pferdehaltung“, gab er zu bedenken. „Neben der Alunova ist der Reitstall eine Brutstätte für Fliegen.“ Die von Alunova in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen hätten dazu geführt, dass es mit der Fliegenplage jahrelang besser gewesen sei. Alunova sei vom plötzlichen Wärmeeinbruch überrascht worden, doch das Unternehmen habe reagiert und sofortige Maßnahmen eingeleitet. „Ich habe das Gefühl, dass die Alunova mitziehen wird“, so Thelen.

Laut Georg Möller treten die Belästigungen beim An- und Abfahren der Anlage einmal wöchentlich auf, wenn der Betrieb für Servicezwecke heruntergefahren werde. Ein Runder Tisch mit den Schweizer Nachbarn führte laut Möller nicht zur Klärung der Vorwürfe. Die Eidgenossen stellten demnach ihre eigenen Messwerte nicht zur Verfügung, erkannten die Messergebnisse der deutschen Nachbarn nicht an und zweifelten die Ergebnisse an. Sie schlugen laut Möller eine Verlegung der Alunova an die Wallbacher Straße vor. Der Runde Tisch verlief laut Thelen seitens der Schweizer „sehr emotional.“ Er habe "zur Versachlichung beigetragen". "Wir wünschen ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis.“

„Die Messwerte des Alunova-Gutachtens liegen vor“, so Thelen, „die Schwachstellen sind bekannt.“ Mit dem Gutachter wurde abgesprochen, wie das An- und Abfahren effektiver gestaltet werden könne. „Es wird Geld in die Hand genommen“, so Thelen. Laut Georg Möller sind 17 Stoffe und Stoffproben, darunter Stickoxide und schädliche Stoffe wie PCB (Polychlorierte Biphenyle) und PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) geprüft worden. „Bei fast allen Stoffen wurden die Werte eindeutig unterschritten“, erklärte Möller, außer bei Stickoxiden und Chlorwasserstoffgas. Bei der Ausbreitungsrechnung (die Verteilung der Schadstoffe beim Ausstoß aus dem Kamin) sei Alunova vom "maximalen Schadstoffgehalt und den ungünstigsten Ableitbedingungen“ ausgegangen, erklärte Möller. Der Vergleich mit beispielsweise Gesundheitswerten der WHO zeige eine „deutliche“ Unterschreitung seitens der Werte der Alunova, so Möller.

Künftig werden alle ankommenden Ballen bei Lieferung mit Fliegengift, das auch in Großküchen eingesetzt wird, besprüht, erklärt Georg Möller. Vor einer Entladung der Lastwagen werden Gaskartuschen zur Abtötung der Fliegen eingesetzt. Das Problem seien die Fliegenlarven in den Ballen, die sich entwickeln. Alunova will daher als nächste Maßnahme die Ballen in Folien einwickeln. Teils seien auch die Lieferanten bereit, die Ballen in Folie verpackt anzuliefern. Ballen, die befallen seien, werden künftig sofort verarbeitet, anstatt gelagert zu werden, so Möller.