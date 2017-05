Bad Säckingen Das Selbstbehauptungs-Projekt "Smart-Kids" der Karateschule Bad Säckingen überzeugt die Jury beim Lotto-Sportjugend-Förderpreis

Die Karateschule Bad Säckingen landet auf dem fünftem Platz in der Region Hochrhein/Schwarzwald beim Lotto-Sportjugend-Förderpreis. Der Anerkennungspreis ist mit 400 Euro dotiert und ermöglichte zudem fünf Vereinsmitgliedern freien Eintritt in den Europa-Park, wo die Preisverleihung stattfand.

Der mit 100 000 Euro dotierte Lotto-Sportjugend-Förderpreis wurde zum zehnten Mal vergeben, um die Sportvereine für ihre vorbildliche Jugendarbeit auszuzeichnen. Mehr als 450 Sportvereine aus Baden-Württemberg hatten sich mit ihren Projekten und Aktionen aus den Jahren 2015 und 2016 beworben.

In zwölf Regionen des Landes Baden-Württemberg wurden je zehn Preisträger und insgesamt sieben Sonderpreisträger (127 Preisträger) ermittelt, die besondere Leistungen in der Jugendarbeit erbracht hatten. Melanie Hinz, Frauenreferentin der Karateschule Bad Säckingen, wurde mit ihrem Projekt „Smart Kids – Mit Sicherheit durch das Leben“ im Bereich Hochrhein/Schwarzwald, für die Karateschule Bad Säckingen Fünfte und erhielt dafür einen Anerkennungspreis und ein Preisgeld in Höhe von 400 Euro für den Verein. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Preisverleihung fand im Europa-Park in Rust statt. Unter den prominenten Gästen befanden sich Marion Caspers-Merk (Geschäftsführerin Staatliche Toto-Lotto GmbH), Laura Benkarth (SC Freiburg, Olympiasiegerin 2016 mit der DFB-Mannschaft), Niko Kappel (Paralympicsieger im Kugelstoßen 2016), Fabian Rießle (Weltmeister in der Nordischen Kombination 2015 und 2017), Andreas Toba (Deutscher Meister im Mehrkampf und an den Ringen 2016) und Guido Buchwald (Fußballweltmeister 1990). Nach beeindruckenden Showeinlagen und einer spannenden Preisverleihung gab es die Gelegenheit, die Stars kennenzulernen und Fotos zu machen. Danach durfte Melanie Hinz mit vier Vereinskameraden gratis in den Europa-Park.