Bad Säckingen Das Kulturprogramm der Stadt für die nächste Saison steht

Sieben Veranstaltungen sind für Bad Säckingen angekündigt. Das Programm reicht von Jazz über Kabarett bis hin zum Stummfilm.

Das Programm des Tourismus- und Kulturamts für 2017/18 steht: Unter dem Motto "Kultur im Kursaal" werden insgesamt sieben Veranstaltungen stattfinden. Für Kulturbegeisterte in Bad Säckingen und der Region hat Christine Stanzel, Kulturreferentin der Stadt, ein vielfältiges und buntes Programm zusammengestellt.

"Die Leute sollen die Veranstaltungen mit dem Eindruck verlassen, dass sie eine interessante Entdeckung im Kunstbereich gemacht haben", erklärt Stanzel die Zusammenstellung. Es sei bereits die dritte Saison, in der die Stadt sieben Veranstaltungen anbiete.

Die Eröffnung werde am Samstag, 16. September, die Band Fabro machen. Der Gitarrist und Namensgeber des Musiker-Trios, Oliver Fabro, stammt aus Bad Säckingen und war bei der Vorstellung des Kulturprogramms zugegen: "Wir versuchen, mit unserer Musik möglichst viel abzudecken, was mit spanischen und lateinamerikanischen Musikstilen zu tun hat", erklärt Fabro. Obwohl das Programm auch viele andere musikalische Veranstaltungen zu bieten hat, interessiert sich der Musiker aber ausgerechnet für einen Künstler, der auf der Bühne kein Instrument spielt: Andy Häussler.

Der Mentalmagier kommt am Donnerstag, 16. November, nach Bad Säckingen um die Sinne der Zuschauer zu täuschen und zu verblüffen. Ähnlich außergewöhnlich ist das Stummfilmkino, das auch schon im vergangenen Jahr im Kulturprogramm vertreten war. Diesmal werden der berühmte Stummfilm "La Voyage dans la Lune", die Reise zum Mond, aus dem Jahr 1902 und die amerikanische Filmkomödie "College" aus dem Jahr 1927 gezeigt. Der Konzertpianist Martin Christ begleitet die Filme am Klavier. "Besonders Schulen interessieren sich hierfür. Die Schüler können so einiges über die Filmmusik lernen", ergänzt Stanzel.

Ebenfalls interessant für Schulen ist der Auftritt von Christoph Reuter am Freitag, 1. Dezember. Der Künstler weiß Kabarett, Musik und musikalisches Fachwissen zu verbinden. Von seinem Wissen sollen auch Schüler profitieren. "Aktuell befinden wir uns mit mehreren Lehrern im Gespräch, ob Herr Reuter eine Doppelstunde Musikunterricht übernehmen könnte", so Stanzel. Interessierte Schulen könnten sich nach wie vor beim Kulturamt melden.

Für weitere unterhaltsame Abende mit Musik werden die Acapella-Truppe Delta Q am Freitag, 13. Oktober, und das Duo Pariser Flair am Donnerstag, 26. April, sorgen. Zudem ist in dem Programm zum ersten Mal ein Jahresrückblick vertreten: Am Donnerstag, 11. Januar, blickt das satirische Duo Onkel Fisch auf das Jahr 2017 zurück. Die beiden Künstler Adrian Engels und Markus Riedinger sind bekannt aus dem Wochenrückblick im SWR 3 und werden auch in Bad Säckingen mit Witz, Musik und Tanz auf Politik und Weltgeschehen zurückblicken.

Wie jedes Jahr stehen Kulturfans verschiedene Abos für die kommende Saison zur Verfügung. Der Verkauf hierfür hat bereits begonnen. Einzeltickets sind ab dem 15. August erhältlich. Für Schüler und Studenten sind die Veranstaltungen besonders günstig. Tickets sind bei der Tourist-Info, Online unter www.reservix.de oder unter Telefon 07761 5683 0 erhältlich.

Das Programm

16. September: Trio Fabro

13. Oktober: Delta Q

16. November: Andy Häussler

1. Dezember: Christoph Reuter

11. Januar: Onkel Fisch

9. März: Stummfilmkino

26. April: Duo Pariser Flair

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.