Bad Säckingen Das Jugendparlament feiert mit dem Festival of Cultures wieder die Vielfalt

Das Jugendparlament feiert mit dem Festival of Cultures wieder die Vielfalt

Die Planungen für das Festival of Cultures des Jugendparlaments Bad Säckingen im September laufen bereits. Die Organisatoren suchen nun noch weitere Bands und Sponsoren.

Noch vier Monate, dann startet das dritte Festival of Cultures des Jugendparlaments (Jupa) Bad Säckingen im Schlosspark. Um 12 Uhr am 16. September fällt der Startschuss zum zwölfstündigen Veranstaltungsmarathon. Ab 18 Uhr wird zusätzlich auf der zweiten Bühne elektronische Musik gespielt, in Kooperation mit „Illusion Vibe Records“, zu deren Label verschiedene DJs gehören.

Um dem Publikum, dessen Altersstruktur bunt gemischt ist, ein möglichst breit gefächertes Musikspektrum bieten zu können, ist das Jupa noch auf der Suche nach weiteren Show-Acts. Das können Gruppen, aber auch Solokünstler sein, ebenso DJs. Derzeit rührt das Jupa fleißig die Werbetrommel für das Festival of Cultures, unter anderem in seiner WhatsApp-Gruppe, auf Facebook und auf Instagram, per Facebook-Aufruf wurden bereits die verschiedensten Bands und DJs angefragt.

Für das Festival of Cultures haben neben DJ Thimlife (Electronic Dance Music) bereits die Gruppen Ein Klang und PC 2 (Musikstudenten aus Basel, die Jazz mit Hip-Hop-Elementen vermischt, präsentieren), sowie die Gruppe Heritage of Interest (Melodic Deathcore) zugesagt. Eine gambische Trommlergruppe wird ebenfalls wieder für Stimmung sorgen. Auf der zweiten Bühne werde ab 18 Uhr Goa-Musik unplugged gespielt, kündigt Organisator Sander Frank an. Vorstellbar wären für die Organisatoren aber auch beispielsweise Solokünstler, die Balladen präsentieren.

Auf der zweiten Bühne werden auch die Gewinner der Talentbühne aus den Kategorien Band, Gesang, Tanz und DJ auftreten. Die Festivaltechnik wird in diesem Jahr von Elite Audi aus Murg-Niederhof gestellt. Laut Sander Frank wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, die Müllentsorgung soll verbessert werden, auch mit Kontrollen während des Festivals. Neben Musik bietet das Festival unter anderem eine Fotoausstellung in der Orangerie des Schlossparks unter dem Motto: „Interaktuelle Vielfalt“ des Fotoclubs Wehr. Afrikanische, fair gehandelte Produkte des Görwihler Vereins Simba Kufunda, Afrikanisches von Kunsthändler Malik, gratis WLAN nebst Infostand von Freifunk Dreiländereck, einen Infostand der Caritas und eine Feuershow des Zirkus Papperlapapp. Die Besucher werden mit gambischem und syrischem Essen verwöhnt. Das Jupa würde sich freuen, wenn sich weitere Sponsoren für die Veranstaltung finden würden.