Bad Säckingen Das Jugendparlament Bad Säckingen sucht dringend Verstärkung

Nachwuchssorgen beschäftigen derzeit das Jugendparlament Bad Säckingen. Sechs Mitglieder verlassen gleichzeitig das Gremium. Ein kommissarischer Vorstand hat sich zwar gefunden, aber dennoch werden neue Mitglieder gebraucht.

Das Schuljahresende naht und wieder steht ein Wechsel beim Jugendparlament Bad Säckingen (Jupa) an. Die bisherige Vorsitzende Friederike Kouremetis und ihr Stellvertreter Sander Frank geben ihre Vorstandsposten auf. Kouremetis wird in Freiburg studieren, Frank begibt sich ab Montag auf eine mehrmonatige Europareise und wird dann ebenfalls studieren.

Die Nachfolger sind kommissarisch Daniel Müller als Vorsitzender und Stefan Hilker als Stellvertreter. Pressesprecherin Jaqueline Kehl wird nach dem Abitur im Sommer nach Berlin ziehen, um Jura zu studieren. Das Jupa sucht nun händeringend neue Mitglieder, um mit Verstärkung und damit besserer Aufgabenverteilung die Interessen der Jugend in Bad Säckingen und Umgebung vertreten zu können. Auch steht die Organisation des „Festival of Cultures“ an, das am Samstag, 16. September im Schlosspark stattfindet.

Ein weiteres aktives Jupamitglied wird ebenfalls sein Studium aufnehmen, zwei andere Mitglieder sind aus dem Jupa ausgetreten. Damit fehlen auf einen Schlag sechs Mitglieder, das Jugendparlament besteht so aktuell nur noch aus zehn Mitgliedern. Doch die sind mehr als motiviert und laut Jaqueline Kehl „talentierte, aktive Mitglieder.“ Der neue Vorstand hat sich als oberste Priorität auf die Fahnen geschrieben, neue Mitglieder zu werben. Laut Sander Frank wird eine „ordentliche Jupa-Wahl des Vorstandes, wie in der Satzung des Jupa geregelt, erfolgen. Auf der jüngsten Klausurtagung wurde eine neue Satzung erarbeitet, die alte stamme aus dem Jahr 1998, bedarf einer Aktualisierung. Sobald der neue Vorstand gewählt ist, soll die Satzung dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Der kommissarische Vorstand