Bad Säckingen Das Jahr der Hochzeiten in Bad Säckingen

Standesamt Bad Säckingen legt den Geschäftsbericht 2016 vor: Zweithöchste erreichte Zahl von Eheschließungen in der Trompeterstadt.

Die Trompeterstadt erwies sich im vergangenen Jahr sowohl bei den Einheimischen als auch bei den Auswärtigen als beliebter Ort zum Heiraten. Laut des aktuellen Geschäftsberichts des Standesamts Bad Säckingen gingen 2016 insgesamt 143 Paare den Bund der Ehe ein. Dies ist nach dem Rekordjahr 2014 mit 169 vollzogenen Trauungen die zweithöchste jemals erreichte Zahl von Eheschließungen. „Bad Säckingen ist bei Hochzeitspaaren sehr beliebt, da es hier mehr besondere Orte zum Heiraten gibt als in anderen Städten“, erklärte Standesbeamtin Ursula Schöneich. Über ein Drittel der Hochzeitspaare wählten Bad Säckingen als Trauort, obwohl sie in einer anderen Gemeinde wohnen. Mehrere große Hochzeiten fanden in der Konzertmuschel des Schlossparks statt. Die übrigen Termine verteilten sich auf Orangerie, Diebsturm und in den Wintermonaten auf das Schloss. Auch das Bootshaus des Ruderclubs Bad Säckingen wurde von einem Paar zur Hochzeit reserviert. Jedoch konnten nicht alle Wünsche der Paare erfüllt werden: „Wir hatten auch Anfragen für den Bergsee, die wir leider ablehnen mussten“, erklärte Ursula Schöneich.

Nicht jede Hochzeit, die das hiesige Standesamt beschäftigte, wurde auch in Bad Säckingen beschlossen. In fünf Fällen wollte ein Brautpaar im Ausland heiraten. Um die notwendigen Formalitäten im jeweiligen Heimatland zu regeln, wurde für diesen Fall ein internationales Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt. Im Gegenzug kamen sechs Paare, die im Ausland geheiratet hatten, um ihre Eheschließung nachbeurkunden zu lassen. Dadurch können die Paare jederzeit neue und deutsche Eheurkunden auf dem Standesamt bekommen. Die Leiterin des Standesamts zählte außerdem 26 Paare, die hier ihre Anmeldung der Eheschließung gemacht, dann aber auswärts geheiratet haben.

Obwohl die Geburtenabteilung des Krankenhauses Bad Säckingen bereits 2013 geschlossen wurde, musste sich das Standesamt auch im vergangenen Jahr mit Geburten beschäftigen. Zwei Kinder erblickten in Bad Säckingen das Licht der Welt: Eines kam im Krankenwagen zur Welt, der nicht mehr rechtzeitig die Geburtsklinik erreichte. Ein weiteres Kind wurde bei einer geplanten Hausgeburt geboren. Eine Hausgeburt ist so selten, dass im Standesamt darüber keine Statistik geführt wird.

Auf Antrag ihrer Eltern wurden 26 Kinder, die in der Schweiz oder im sonstigen Ausland zur Welt kamen, im hiesigen Geburtsregister nachbeurkundet. Laut Ursula Schöneich sei unter anderem Bad Säckingen der Wohnort der Kinder, die aus den verschiedensten Gründen im Ausland zur Welt kamen. Durch die Nachbeurkundung erhalten diese vom hiesigen Standesamt ausgestellte Geburtsurkunden.

Im letzten Jahr verstarben in Bad Säckingen 264 Menschen. Im Vorjahr waren es noch 281 Sterbefälle. Damit lagen die Sterbefälle wieder unter dem Niveau von 2014 mit 272 Sterbefällen.

Auch für das neue Jahr liegen dem Standesamt Bad Säckingen bereits wieder so viele Reservierungen für Hochzeiten vor, dass fast alle Samstagstermine restlos belegt sind. Daher wird auch für das kommende Jahr mit einer ungebrochen hohen Anzahl an Hochzeiten gerechnet. Außerdem sei es laut Ursula Schöneich auf dem Standesamt spürbar, dass in Bad Säckingen immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben, die ebenfalls heiraten wollen oder Nachwuchs bekommen.

Deshalb sei man auch zufrieden, wenn man einen etwas schwierigen Fall letztendlich doch noch zu einem guten Abschluss bringen konnte, auch wenn sich das nicht im Geschäftsbericht widerspiegle, der ja hauptsächlich aus Zahlen bestehe.