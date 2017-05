Bad Säckingen "Das I-Tüpfelchen in meinem Berufsleben ist die Arbeit an der Rudolf-Eberle-Schule", sagt der scheidende Schulleiter Hans-Peter Hess

"Das I-Tüpfelchen in meinem Berufsleben ist die Arbeit an der Rudolf-Eberle-Schule", sagt der scheidende Schulleiter Hans-Peter Hess

Auf einen Kaffee mit... Hans-Peter Hess. Der Schulleiter der Rudolf-Eberle-Schule wird am 26. Juli in den Ruhestand verabschiedet. Der 67-jährige Schulleiter ist Pädagoge mit ganzem Herzen und verbrachte viele Jahre in Südamerika.

Herr Hess, war es immer Ihr Wunsch, Lehrer zu werden?

Eigentlich wollte ich Rechtspfleger werden, Jura und Philosophie studieren. Doch diese Kombination war damals nicht möglich. So kam ich zur Volkswirtschaft, arbeitete nach dem Diplom als Referendar in Stuttgart, nach dem Staatsexamen als Lehrer an kaufmännischen Schulen, unterrichtete in St. Blasien von 1980 bis 1991 Wirtschaftsfächer, Deutsch, Physik, Chemie und Sport an einer Wirtschaftsschule.

Wann begannen Sie, im Ausland zu unterrichten?

Ich wurde 1991 Lehrer für Volks- und Betriebswirtschaft und Rechnungswesen an der Deutschen Schule „Alexander von Humboldt“ (Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt) in Lima/Peru. Dort wurden zusammen mit deutschen Betrieben Lehrlinge nach deutschem System ausgebildet. Das Leben war nicht ungefährlich, die schlimmste Zeit des Bürgerkriegs: Nachts Ausgangssperren, Wärter rund um die Uhr vor der Tür, das Haus gesichert mit einer 2,40 Meter hohen Mauer und Elektrozaun, viele Lehrer fühlten sich nur bewaffnet sicher. Kein Internet, Fax, Weltempfänger funktionierte nicht, Zeitungen kamen nach Wochen an. Aber es eröffnete sich mir eine völlig neue Welt in diesem faszinierenden Land. Freundliche Menschen. Ich fühlte mich als Ausländer willkommen. Mit meiner Frau, die ich an der Schule kennengelernt hatte, und unseren Kindern kehrte ich 1997 nach Deutschland zurück.

Wie ging es weiter?

Wir zogen nach Waldshut. Die Kinder sollten sattelfest Deutsch lernen, sich in beiden Kulturkreisen zu Hause fühlen.

War es ein Kulturschock für Sie, von Lima an den Hochrhein zu kommen?

Man lernt wieder zu schätzen, dass alles funktioniert, das war man nicht mehr gewohnt. Es gibt alle Waren zu kaufen, der bei den Behörden beantragte Pass ist auch da.

Hat Sie wieder das Fernweh gepackt?

Wir zogen 2003 nach Santiago de Chile. Ich wurde Rektor des kaufmännischen Ausbildungszentrums (Berufsschule) Insalco (Instituto Superior Alemán de Comercio) in Las Condes in Chile, einer Abteilung der Deutschen Schule Santiago.

Was war der Höhepunkt dieses Aufenthalts?

Die neun kaufmännischen Schulen in Südamerika entwickelten 2009 ein gemeinsames Leitbild, unterstützt vom Kultusministerium in Stuttgart, das von den anderen deutschen Berufsschulen im Ausland übernommen wurde und noch heute Anwendung findet. Insalco war die erste deutsche Auslandsschule, die von den chilenischen Behörden nach der Din Norm 9001 zertifiziert wurde.

Wo ist es interessanter, als Pädagoge zu arbeiten?

Beides hat Vor- und Nachteile. Das Faszinierende ist der Wechsel, ein ganz anderes Ambiente, andere Kollegen. Mehr Gestaltungsfreiheit im Ausland. Soll etwas Neues eingeführt werden, muss nur der Vorstand überzeugt, in Deutschland eine Versuchsklasse beim Ministerium beantragt werden. Im Ausland lernt man andere Wertesysteme kennen, verändert sich, wird offener für andere Kulturen, gewinnt an Sicherheit, hat bereits schwierige Dinge gemeistert. Das Leben im Ausland hinterlässt die verschiedensten Eindrücke, auch ernüchternde, wie die Begegnung mit Armut und Gewalt.

Sie werden am 26. Juli offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Gehen Sie leichten Herzens?

Das I-Tüpfelchen in meinem Berufsleben ist die Arbeit an der Rudolf-Eberle-Schule. Die Kollegen arbeiten zusammen, haben gemeinsame Ziele. Gemeinsam mit ihnen konnte ich vieles an der Schule einführen, den Schüleraustausch mit Frankreich, Indien und Südamerika. Ich schätze die Atmosphäre und die Hilfsbereitschaft hier, aber ich habe die Altersgrenze erreicht und muss aufhören.

Plötzlich Rentner – Haben Sie Angst davor?

(Lacht) Nein. Wir suchen uns ein neues Domizil, vielleicht in der Region Breisgau. Mir wird es sicher nicht langweilig. Ich bin zweifacher Großvater, habe die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer als Prüfer, Familienbesuche mit meiner Frau in Lima, Klarinette spielen, Bergtouren, Walking und Ski-Langlauf. Mein Traum: Einen Teil des Pilgerwegs Santiago de Compostela zu gehen oder den Westweg von Pforzheim nach Basel.

Zur Person

Oberstudiendirektor Hans-Peter Hess wurde am 29. Mai 1950 in Freiburg geboren, er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Hess besuchte die Schule in Offenburg, machte dort Abitur, studierte in Freiburg Volkswirtschaft, Soziologie und Politik und absolvierte seinen zweijährigen Wehrdienst bei der Luftwaffe auf der schwäbischen Alb in Meßstetten. Von 1980 bis 1991 unterrichtete er in St. Blasien als Lehrer an einer Wirtschaftsschule, von 1991 bis 1997 an der Deutschen Schule "Alexander von Humboldt" (Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt) in Lima/Peru und von 1997 bis 2003 an der Kaufmännischen Schule Waldshut. Von 2003 bis 2011 arbeitete er als Rektor des kaufmännischen Ausbildungszentrums (Berufsschule) Insalco (Instituto Superior Alemán de Comercio), einer Abteilung der Deutschen Schule Santiago, in Las Condes in Santiago de Chile. Seit September 2011 ist Hans-Peter Hess Schulleiter der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen.