Bad Säckingen Das Gloria-Theater führt seit zehn Jahren sein neues Leben unter der Flagge der Hochrhein-Musicals

Das Gloria-Theater ist seit 2007 unter der Leitung der Hochrhein-Musicals. Es hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben mit einer Mischung aus eigenen Produktionen und Gastauftritten namhafter Künstler aus ganz verschiedenen Genres.

Seit 2007 betreibt die Hochrhein-Musicals-Crew unter Leitung von Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle das aus dem Dornröschenschlaf wiedererweckte Gloria-Theater in Bad Säckingen. "Als wir hier angefangen und den Spielbetrieb übernommen haben, waren wir ehrlich gesagt ziemlich blauäugig", erinnert sich der heutige Intendant Jochen Frank Schmidt schmunzelnd. Der 37-Jährige hatte gerade sein BWL-Studium absolviert und sein ein Jahr jüngerer Kompagnon Alexander Dieterle, der nach dem Abitur Informatik studierte und heute als kaufmännischer Direktor des Hauses fungiert, traten dort vor zehn Jahren kein leichtes Erbe an. Dies schreibt das Gloria-Team in einer Pressemitteilung.

Als Schmidt und Dieterle 2006 beim damaligen Bürgermeister Martin Weissbrodt vorsprachen, weil sie auf der Suche nach einem Spielort für ihr nächstes Musical-Projekt waren, zeigte das Haus deutliche Zeichen des Verfalls. Das Dach war undicht, die Bühne morsch, das Interieur vergammelte. Schmidt und Dieterle setzen alles daran, dem Haus neues Leben einzuhauchen. Mit Unterstützung vieler fleißiger Helfer und großzügiger Förderer wurde alles instandgesetzt. "Mein damaliger Vermieter zum Beispiel hat eigenhändig sämtliche Klappsessel aus- und wieder eingebaut", erinnert sich Schmidt. "Unsere vielen treuen Helfer und wir waren mit Begeisterung und Herzblut dabei", erzählt Dieterle.

Denn nicht nur baulich und technisch musste alles wieder in Stand gesetzt werden. Vor allem galt es, ein erfolgreiches, auf den Standort zugeschnittenes Programm zu entwickeln und den Betrieb zu organisieren. "Ganz wichtig waren dabei von Anfang an unsere Musical-Eigenproduktion", erklärt Schmidt. "Herzklopfen", "Lichterloh", "Lust am Leben", "Bikini-Skandal" – so lauten die Titel der Shows aus der Feder von Jochen Frank Schmidt, die bisher dort zu hören und sehen waren. Und im Herbst steht der nächste Musical-Höhepunkt auf dem Gloria-Programm: "Happy Landing", eine romantische Liebeskomödie im Stil der 60er-Jahre, die am John-F.-Kennedy Airport in New York spielt. Schmidt und Dieterle versprechen große Gefühle, viel Humor und beste Unterhaltung.

Hinzu kommen Gastspiele namhafter Künstler unterschiedlichster Genres: von Kabarett über Rock bis Oper oder Comedy, von Hellmuth Karasek über Ray Wilson bis Emil Steinberger – Größen, die im Gloria gespielt haben in den vergangenen Jahren. Auch Musicals anderer Komponisten sind zu hören, wie die Gloria-Inszenierung von "Aida" aus der Feder von Elton John. Als Kino kommt das Gloria-Theater ebenfalls wieder zu ehren.

"Wir haben in den zehn Jahren enorm viel erlebt und auch dazugelernt", erzählt Jochen Frank Schmidt, der mit Alexander Dieterle bereits zu Teenager-Zeiten in der Schulband "Omikron" am Klettgau-Gymnasium in Tiengen gespielt hatte. "Das alles wollen wir in den kommenden Jahren zum Vorteil des Gloria-Theaters einsetzen." Auch weitere Musical-Projekte spuken schon in ihren Köpfen.

Chronik des Bad Säckinger Traditionstheaters Gloria