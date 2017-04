Bad Säckingen Das Fahrrad in der Kunst ist Thema der Ausstellung "Das Rad neu erfinden" in der Villa Berberich

Das Fahrrad in der Kunst ist Thema der Ausstellung "Das Rad neu erfinden" in der Villa Berberich

Die Ausstellung "Das Rad neu erfinden" wird eröffnet. Thema ist der 200. Geburtstag des Zweirads aus Künstlersicht.

Mit einer Fahrradklingel hat Elena Romanzin die Vernissage im Kulturhaus Villa Berberich eingeläutet, passend zum Thema "Das Fahrrad in der Kunst". Der Grund dafür war die Eröffnung der Ausstellung „Das Rad neu erfinden“ zum 200. Geburtstag des Fahrrads.

Karl Drais war der Mann, der das Fahrrad erfand: ein genialer badischer Erfinder und der Urvater des Zweirads. 1817 war es noch ein Vorläufer des Fahrrads, eine Laufmaschine („Draisine“), hat das Vehikel die Welt in ein neues mobiles Zeitalter katapultiert. In einer Mischung aus „Kunst, Technik und Visionen“ (so der Untertitel der Ausstellung) nimmt die Schau das Jubiläum zum Anlass, auch an die Anfänge individueller Mobilität zu erinnern – speziell durch die Leihgaben aus dem Brennet-Textilmuseum und dem Müllmuseum Wallbach.

Museal sind Hochrad, Spinnrad, Kunstrad und altes Kinderfahrrad, den Rest zeigen mehr als 30 internationale Künstler, die das Transportmittel als Kulturobjekt in Bild, Skulptur und Video darstellen und so kurz nach dem Ende des erfolgreichen Grand Salons eine Art „Fahrradsalon“ im Kulturhaus veranstalten. Bürgermeister Alexander Guhl war begeistert von der Idee. Die Stadt habe sich seit längerem dieses Thema zu eigen gemacht, denn das Fahrrad sei ökologisch sinnvoll, gesund und man müsse neue Formen der Mobilität finden. Guhl konnte auch Fahrradaktivisten aus der Stadt begrüßen und meinte, dass man manchmal das Rad wirklich neu erfinden müsste.

Das Thema Fahrrad steht auch im Mittelpunkt bei den Veranstaltungen in der Stadt in diesem Jahr, denn man wolle passende Aktivitäten anbieten. Der Ausstellung gehe eine mühselige Entwicklung voraus, sagte Kulturreferentin Christine Stanzel, die zusammen mit Kuratorin Elena Romanzin und Frank von Düsterlho ein Jahr lang diese aufwendige thematische Ausstellung vorbereitet hat. 150 Künstler seien angesprochen worden. Die Künstleranzahl, so Stanzel, sei enorm, die Herkunft (bis in die USA) ebenso, die Techniken unendlich, und das Ganze „genau das Gegenteil vom Grand Salon“, wo es gewisse technische Vorgaben gebe. Einige Kunstwerke seien extra hergestellt worden. Die Vielfalt sei groß, vom Kunstrad über das Zeitrad und das Lebensrad bis zum Readymade. Auf vielen Bildern sind auch Zahnräder als futuristische Vision zu sehen.

Organisator Frank von Düsterlho erinnerte an die Jungfernfahrt des Laufrads vor 200 Jahren in Mannheim und wies darauf hin, dass einige Künstler nicht zum ersten Mal mit dabei sind, dass es keine Ausschreibung gab, sondern „bilaterale Gespräche“ mit Künstlern und dass das englische Wort „bicycle“ auch das Wort Recycling beinhalte. Daher habe das Müllmuseum unbedingt dabei sein müssen.

Inklusiv machen auch befreundete Künstler des Hauses der Diakonie Wehr-Öflingen bei einem Gemeinschaftswerk mit: Ihre bunte Rad-Installation hat etwas von Tinguely. Parallel dazu sind im „Café Zwischen“ Einzelwerke der Künstler zum Thema Rad ausgestellt. Man muss diese Bike-Art-Ausstellung auf sich wirken lassen; sie ist in vielerlei Hinsicht sehenswert und nicht nur etwas für Fahrradfans oder Radliebhaber – eine „runde“ Sache.

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Das Rad neu erfinden“ in der Villa Berberich Bad Säckingen mit 33 Ausstellern und mehr als 50 Werken aus Kunst und Technik läuft bis 7. Mai. Geöffnet ist Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonn- und Feiertag, 14 bis 17 Uhr. Eine Kuratorenführung ist am Samstag, 22. April, 15 Uhr.