Bad Säckingen Das Brückenfest kann kommen: Das Programm steht

Vereine und die Stadt als Veranstalter bieten den Besuchern des Brückenfests ein buntes Programm und ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken.

Die Vorbereitungen für das Brückenfest sind abgeschlossen. "Wir haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft, für das Brückenfest von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, ein umfangreiches und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen", schreibt die Stadtverwaltung Bad Säckingen in einer Pressemitteilung. Die beteiligten Vereine konnten Wünsche zum Musikprogramm äußern und aktiv mitgestalten. Viel Musikalisches aus der Region ist diesmal mit dabei. Am Freitagabend, 30. Juni, eröffnet die Stadtmusik in alter Tradition das Altstadtfest. Bis Sonntagnacht wird gemeinsam gegessen, getrunken und bei Live-Musik auf dem Münsterplatz und im Rathaus-Innenhof gefeiert.

Freitag, 30. Juni: Nach der musikalischen Eröffnung des Brückenfests um 18 Uhr mit der Stadtmusik Bad Säckingen, schwingt Bürgermeister Alexander Guhl den Hammer für den offiziellen Fassanstich, den auch in diesem Jahr wieder die Schmidt’s Märkte Bad Säckingen sponsern. Das weitere musikalische Programm im Laufe des Abends übernehmen der Freundeskreis Santeramo im Rathausinnenhof und die Band 7Sins auf dem Münsterplatz.

Samstag, 1. Juli: Der Festsamstag beginnt mit einem Marktfrühstück auf dem Bad Säckinger Wochenmarkt. Um 11 Uhr spielt auf der Musikbühne das Verbandsjugendorchester Hochrhein, gefolgt von der Jugendstadtmusik Bad Säckingen und einer Line-Dance-Vorführung der Honky Tonk Dancers aus Bad Säckingen. Tanzgruppen aus dem Jugendhaus Altes Gefängnis und eine Vorführung von Songül Yildirim mit ihrem Team runden den Nachmittag ab, bevor die Soul Refridgerators dem Publikum dann einheizen. Am Stand des Freundeskreis Santeramo gibt es Party bis Mitternacht.

Sonntag, 2. Juli: Es geht ebenso fröhlich weiter im Programm, der Sonntag steht unter dem Motto Frühschoppen und Blasmusik. Es treten nacheinander der Musikverein Harpolingen, der Musikverein 1860 Rickenbach, die Jugendband Wegenstettertal und der Musikverein Alpenblick aus Willaringen auf. Das Brückenfest ist ein Fest der Bad Säckinger Vereine. So haben sich auch in diesem Jahr Bad Säckinger Vereine gemeldet, um ihren Gästen Bewährtes an Speis und Trank, aber auch Neuheiten anzubieten. So ist garantiert, dass für jeden Geschmack und jegliche Art von Hunger etwas dabei ist. Es gibt unter anderem Gegrilltes, Pizza, Wurstsalat, französische und türkische Spezialitäten oder Süßigkeiten. Dazu eine große Auswahl an Bier, Wein und alkoholfreien Getränken.

Die Öffnungszeiten des Brückenfests sind am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Bad Säckingen.