Bad Säckingen Damit sich alle im Wasser sicher fühlen: Daniel Klein bietet Technik-Schwimmkurse an

Immer mehr Kinder und Erwachsene können nicht oder schlecht Schwimmen. Diesem Trend möchte Daniel Klein entgegenwirken. Er appelliert an Eltern und will Kurse anbieten, in denen die Technik verbessert werden kann.

Bad Säckingen (ska) In nur wenigen Wochen startet wieder die Schwimmsaison in den Freibädern. Doch immer weniger Kinder, aber auch Erwachsene, können gar nicht oder nur schlecht schwimmen. Diesen Trend beobachtet auch Daniel Klein. Der 28-Jährige ist Schwimmtrainer für Leistunsschwimmer und Fachangestellter für Bäderbetriebe. „Kinder sollten bereits im Alter von fünf, aber spätestens mit sieben Jahren schwimmen lernen“, erklärt Klein. Allerdings bieten die Kindergärten keine Schwimmkurse an und in den Grundschulen ist der Schwimmunterricht erst ab der zweiten Klasse Pflicht. „Die Lehrer sind mit nicht schwimmfähigen Kindern meist überfordert“, so seine Beobachtungen. Denn ein Sportlehrer muss in Deutschland keine Kurse im Bereich Schwimmen besucht haben, wenn er Schwimmunterricht in der Schule erteilt. „Somit sind die meisten Grundschullehrer nicht in der Lage, Kindern, die noch nicht schwimmen können, das Schwimmen beizubringen“, ist sich Daniel Klein sicher. „Zudem reicht auch die Zeit von rund 15 Unterrichtsstunden pro Schuljahr einfach nicht aus.“

Bevor der junge Mann die Leitung der Bäderabteilung in der Aqualon-Therme vor zwei Jahren in Bad Säckingen übernommen hatte, war er Betriebsleiter im Laufenburger Schwimmbad. Während der Sommermonate hat er den Schwimmunterricht für die Schüler der Hebelschule und der Hans-Thoma-Schule übernommen, um die Lehrer zu unterstützen. „So habe ich einen sehr guten Einblick bekommen, wie schwierig es für die Lehrer ist, einen qualitativ hochwertigen Schwimmunterricht zusammenzustellen“, sagt er.

Hinzu kommt, dass jede Person, die einen DLRG-Silber-Rettungsschwimmerschein besitzt, Schwimmkurse anbieten kann. Auch regelmäßige Weiterbildungen sind keine Pflicht. „Selbst innerhalb der DLRG kann jedes Mitglied mit einem Rettungsschwimmnachweis Schwimmkurse anbieten, ohne je einen Lehrgang besucht zu haben“, bedauert Daniel Klein. „Somit sinkt die Qualität der Schwimmkurse“, sagt er. Dem möchte Daniel Klein entgegenwirken und bietet zu Beginn der neuen Badesaison Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an.

Allerdings richtet Daniel Klein sein Angebot an Teilnehmer, die bereits schwimmen können und ihre Technik verbessern möchten. Aber auch das Erlernen ganz neuer Schwimmtechniken möchte er anbieten. "Denn eine falsche Schwimmtechnik kann auch Folgeschäden in den Knien und im Nacken nach sich ziehen", sagt der Schwimmtrainer.