Bad Säckingen DRK-Kreisverband sucht Ausbilder für Erste-Hilfe-Kurse

Die Erste-Hilfe-Kurse beim DRK-Kreisverband werden immer beliebter und vor allem die Nachfrage von Firmen steigt. Das sorgt aber für personelle Engpässe bei den Ausbildern. Daher sucht der Kreisverband Freiwillige, die sich als Ausbilder schulen lassen und später die Kurse geben.

Bad Säckingen – Normalerweise helfen sie den Menschen in Not, aber jetzt benötigt der DRK-Kreisverband Bad Säckingen selbst Hilfe. Denn die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Kursen in Betrieben oder Einrichtungen steigt, weshalb die Hilfsorganisation mit ihren personellen Ressourcen an ihre Grenzen stößt. Auch die Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind strenger geworden und verlangen von den Ersthelfern in den Betrieben, dass sie sich im Abstand von zwei Jahren in Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen schulen lassen.

„Entsprechend hoch ist die Nachfrage“, erklärt Kreisausbildungsleiter Thomas Dörflinger vom DRK-Kreisverband Bad Säckingen. Obwohl das DRK momentan 19 Ausbilder für Ersthelfer hat, wird es immer schwieriger, allen Nachfragen gerecht zu werden. Darum ist das DRK jetzt dringend auf der Suche nach Menschen, die sich als Erste-Hilfe-Ausbilder schulen lassen möchten und Kurse sowohl in den Betrieben selbst, als auch in den Räumlichkeiten des DRK-Heims, geben.

„Natürlich ist es von Vorteil, wenn gewisse medizinische Vorkenntnisse bereits vorhanden sind“, erklärt Dörflinger. Aber weil die künftigen Ausbilder vom DRK-Landesverband intensiv geschult und auf ihre Arbeit vorbereitet werden, sind auch Laien mit Interesse an Erste Hilfe willkommen. Neben dem Interesse sollten die Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein, zeitlich flexibel und der letzte Erste Hilfe Kurs sollte nicht älter als zwei Jahre zurückliegen. Denn: „Die Kurse finden nicht nur an den Wochenenden statt“, erklärt Beatrix Müller. Sie ist die Sachbearbeiterin beim DRK und koordiniert die Anfragen der Betriebe und die Termine für die Kurse. „Viele Betriebe wünschen sich einen Kurs unter der Woche“, weiß Beatrix Müller.

Rund ein halbes Jahr dauert die Ausbildung der Kursleiter. „Der Kreisverband stellt im Anschluss das Ausbildungs- und Kursmaterial für die Schulungsleiter zur Verfügung“, erklärt Dörflinger. Außerdem erhalten die Ausbilder für ihre Arbeit eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Ist die Ausbildung der neuen Kursleiter beendet, sollen die Kurse von den Ausbildern selbstständig vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden. In regelmäßigen Abständen werden die Ausbilder weiter geschult und es finden Treffen untereinander statt, um Kontakte zu knüpfen. „Es ist wichtig, dass man sich untereinander kennt“, so Müller. „Denn es kommt immer wieder vor, dass man sich gegenseitig aushelfen muss.“

Für Interessierte

Wer sich für eine Ausbildung als Kursleiter für Erste-Hilfe-Kurse interessiert, kann sich direkt an den DRK Kreisverband Bad Säckingen, Telefon 07761/920 10 oder per E-Mail (kal@drk-saeckingen.de) wenden.