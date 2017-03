Bad Säckingen DRK Bad Säckingen zieht positive Bilanz zur Narrenzeit

Bei der diesjährigen Fasnacht waren die Helfer bei insgesamt 19 Veranstaltungen im Einsatz. Aber außer einigen leichten Einsatzspitzen gab es kaum Probleme oder schwere Verletzungen.

Bad Säckingen – Jetzt, da die närrischen Tage zu Ende sind, wird auch beim DRK-Kreisverband Säckingen Bilanz gezogen. Vor allem die ehrenamtlichen Helfer der Bereitschaften waren bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Veranstaltungen gefragt. Bei insgesamt 19 Fasnetsveranstaltungen waren die roten Jacken des DRK präsent. Insgesamt 150 Helfer leisteten über 1000 Einsatzstunden – oft bis tief in die Nacht hinein.

„Wir konnten alle Anfragen bedienen“, freut sich Frank Mattes, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Wehr, dessen Helfer auf insgesamt acht Veranstaltungen präsent waren. „Unsere Leute haben wieder sehr großes Engagement gezeigt. Und beim Nachtumzug konnten wir wieder auf Unterstützung aus Öflingen und Laufenburg bauen.” Vorfälle wie im letzten Jahr, als ein Rettungsfahrzeug mit Flaschen beworfen wurde, waren in diesem Jahr nicht zu verzeichnen. Die überwiegend ausgelassene und fröhliche Stimmung bestätigt auch Thomas Grether, Kreisbereitschaftsleiter und Vorsitzender des DRK OV Öflingen: „Es gab kaum Probleme oder schwere Verletzungen. Das ist auch gut für die Motivation unserer Helfer.” Zusammenarbeit war bei drei größeren Veranstaltungen gefragt: Beim Nachtumzug in Wehr, dem großen Narrentreffen in Öflingen und dem Monsterkonzert in Laufenburg halfen sich die Bereitschaften gegenseitig aus. An letzteren war auch das DRK Görwihl mit dem Einsatzleitwagen (ELW) vertreten um die jeweilige Einsatzleitung technisch und administrativ zu unterstützen. „Im ELW läuft die Kommunikation zusammen: Die mit den Einsatzkräften, mit anderen beteiligten Hilfsorganisationen und gegebenenfalls mit dem Rettungsdienst bzw der Leitstelle zur Abklärung welche Klinik einen Patienten aufnehmen kann“, erläutert Martin Schmidt, der regelmäßig im ELW Dienst tut.

Derzeit sucht der DRK Ortsverein Görwihl nach Möglichkeiten, das inzwischen 25 Jahre alte Fahrzeug zu ersetzen.

Auch beim Rettungsdienst blickt man entspannt auf die diesjährige Fasnetsaison zurück. Rettungsdienstleiter Horst Schwarz berichtet über leichte Einsatzspitzen, die um diese Zeit normal sind, aber im üblichen Rahmen blieben. „Die Maßnahmen, die die Stadt Bad Säckingen am Ersten Faißen zur Eindämmung des Alkoholkonsums getroffen hat, scheinen gegriffen zu haben”, erläutert er. „An diesem Tag war, im Gegensatz zu vorigen Jahren seitens des Rettungsdienstes kein fasnetsbedingter Einsatz zu verzeichnen.” Kreisvorsitzender Peter Hofmeister lobt die Leistung und die Zusammenarbeit der Helfer. „Über eintausend Helferstunden zusätzlich könnten wir weder personell noch finanziell erbringen”, führt er aus. „Durch unsere Sanitätswachdienste vor Ort kann manche kleinere Blessur vor Ort versorgt und somit der Rettungsdienst entlastet werden. Der muß dann nur anrücken, wenn eine Behandlung in einer Klinik wirklich notwendig ist.”