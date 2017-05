Bad Säckingen DRK Bad Säckingen schafft neuen Notarztwagen an

Das DRK Bad Säckingen hat für 100 000 Euro einen neuen Notarzteinsatzwagen an, der zwischen Wehr und Laufenburg sowie bis in den Hotzenwald im Einsatz sein wird.

Bad Säckingen (gsl) Der Notarzteinsatzwagen des DRK in Bad Säckingen ist ausgetauscht worden. In leuchtend orangener Aufmachung, wird das Auto wahrscheinlich für die nächsten sechs Jahre vor Ort unterwegs sein. In Kooperation mit der Kestenholzgruppe an der Niederlassung in der Friedrichstraße ist erneut vom DRK ein Mercedes angeschafft worden. „Das ist derzeit deutschlandweit ein Unikat“, betonte Karsten Bahnsen, Centerleiter der Bad Säckinger Kestenholzgruppe bei der Vorstellung vor der DRK-Rettungswache. Eine Fachfirma hat den Spezialumbau des alltagserprobten Modells übernommen. Vom Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Säckingen, Peter Hofmeister, waren die Kosten in Erfahrung zu bringen: „Rund 100 000 Euro kostet das Fahrzeug den DRK.“ Denn im Fall der Fälle muss im Notarztwagen eine eigenständige Versorgung des Patientens möglich sein.

Der Notarzteinsatzwagen wird in den nächsten Jahren zwischen Wehr und Laufenburg bis in den Hotzenwald unterwegs sein. Horst Schwarz sieht als Leiter des Rettungsdienstes „das Fahrzeug in allen Lebenslagen als notwendig an“. Allrad und die nötige Kraft seien gewährleistet. Die Ausstattung selbst kann teilweise vom Altfahrzeug übernommen werden. Die Ausstattung reicht von der Notfalltasche-Baby bis zum Beatmungsgerät.