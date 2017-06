Bad Säckingen DRK Bad Säckingen meistert großes Pensum

Das DRK Bad Säckingen zieht positive Bilanz. Insgesamt 1142 Dienststunden der 27 Bereitschaftsmitglieder zeigen deutlich das große Engagement der Mitglieder, so Bereitschaftsleiter Michael Jänisch. Vorsitzender Michael Merle kündigt für nächste Wahl seinen Rückzug an.

Bad Säckingen – Trotz dank sommerlicher Hitze "widriger Umstände" freute sich der Vorsitzende Michael Merle knapp 30 Mitglieder zur Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins begrüßen zu dürfen. Gemeinsam konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden. Insgesamt 1142 Dienststunden der 27 Bereitschaftsmitglieder zeigten deutlich das große Engagement der Mitglieder, so Bereitschaftsleiter Michael Jänisch.

Glücklicherweise habe es bei den elf Alarmierungen im vergangenen Jahr aber nur bei einem Dachstuhlbrand in Bad Säckingen Handlungsbedarf gegeben. Die Hauptarbeit sei der Sanitätsdienst für Vereine und Organisationen gewesen: Vom Fasnachtsumzug bis hin zum Slow-Up kamen so 700 ehrenamtliche Dienststunden zusammen. Auch die Sozialarbeit, die von Seniorenaktivitäten bis zum Blutspendedienst ein breites Angebot offeriert, kann auch ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Vor allem die Kleiderkammer werde weiterhin gut nachgefragt, berichtet die Leiterin Maria Merle.

So wurden durch die elf Ehrenamtlichen 2016 über 18 000 Kleidungsstücke an 660 Bedürftige ausgegeben, eine Steigerung um fast ein Drittel seit 2008. "Die Kleiderkammer hat ein enormes Ausmaß angenommen und ist gleichzeitig eine der schwierigsten Aufgaben. Die Not der Menschen zu sehen und damit umzugehen, das ist keine einfache Aufgabe", so Maria Merle.

Bei den anschließenden Wahlen des Vorstandes wurde das bisherige Team einstimmig per Akklamation im Amt bestätigt. Der Vorsitzende Michael Merle kündigte allerdings an, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen: "Ich bin seit 1990 Vorstand. In vier Jahren ist es deshalb Zeit, an die Jungend weiterzugeben".

Ebenfalls bestätigt wurde Andreas Kleinwechter, der aktuelle Stellvertreter und "hoffentlich zukünftiger Nachfolger" Michael Merles. Auch die Leiterin der Sozialarbeit wurde als Vorstandsmitglied gewählt, ebenso der Bereitschaftsleiter Michael Jänich.

Als neues Mitglied ist Thorsten Bähr erstmals als Beisitzer im Vorstand, bestätigt wurden Rosi Cannuscio, Rudolf Ivanic und Cristina Jänich. Die bisherige Leiterin des Jugendrotkreuz Nina Merle scheidet hingegen aus dem Vorstand aus.

Grund hierfür sei das geringe Interesse an der Jugendgruppe: "Viele Jugendliche engagieren sich im Schulsanitätsdienst und wechseln dann direkt in die Bereitschaft", so erklärt der Vorsitzende die Entscheidung.

Der Ortsverein

Der DRK Ortsverein Bad Säckingen hat aktuell über 80 aktive Mitglieder, dazu kommen 1343 Fördermitglieder. Neben ehrenamtlicher Bereitschafts- und Sozialarbeit bietet der Ortsverein auch Aktivitäten für Senioren und Weiterbildungen an. Außerdem werden drei Blutspendetermine im Jahr veranstaltete, der nächste Term in ist am 26. September.