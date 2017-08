Bad Säckingen Comedy-Diva Sissi Perlinger am 26. Oktober im Gloria-Theater

Sissi Perlinger zeigt am 26. Oktober im Gloria-Theater eine Show voll krachendem Humor mit philosophischem Tiefgang und "heilsamer Wirkung". Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Bad Säckingen – Sissi Perlinger ist Vollblutkünstlerin. Als Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Kabarettistin begeistert sie das Publikum. Mit ihrem bayerischen Temperament und ihrem grandiosen Humor rockt sie jede Bühne. Dabei sind ihre Shows alles andere als oberflächlich. Am Donnerstag, 26. Oktober, gastiert die famose Comedy-Diva einmal mehr im Gloria-Theater in Bad Säckingen und präsentiert dort ihr erfolgreiches Programm “Ich bleib dann mal jung”.

Ihr selbst gestecktes Ziel: die Festplatte im Kopf entmüllen und eine frische Denke hochladen. Sissi Perlinger, die ihre Karriere einst als Straßenkünstlerin in Paris begann und anschließend dort sowie in New York ihre Ausbildung als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin erhielt, klopft dabei alle Aspekte des Älterwerdens ab – auf seine positivsten Aspekte natürlich. Das vielfach ausgezeichnete Bühnenwunder mit den 100 Gesichtern und 1000 Kostümen zeigt auf höchstem Spaßniveau, wie man spielerische Leichtigkeit mit philosophischem Tiefgang zu einer Herz erfrischenden Show für alle Sinne kombiniert.

Pointen am laufenden Band, revolutionäre Thesen, bezaubernde Lieder und fetzige Choreografien sorgen für einen unvergesslichen Abend. Am Ende verlassen die Zuschauer nicht nur völlig erschöpft vom vielen Lachen, sondern erfahrungsgemäß auch beschwingt und strahlend den Saal und blicken optimistisch in die Zukunft. „Getting old isn't for Sissies“, so heißt es. Aber davon lässt sich eine Sissi Perlinger nicht abschrecken. “Wenn wir die Zeit, die uns durch die viel höhere Lebenserwartung geschenkt wurde, bewusst und sinnvoll nutzen, kann ein jeder zu seinem allerhöchsten Potential erblühen”, erklärt die TV-bekannte Künstlerin. Nicht wenige behaupten daher, die Perlinger-Show habe heilsame Wirkung.

Donnerstag, 26. Oktober 2017 Showbeginn: 20 Uhr