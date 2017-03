Bad Säckingen Comedian der Extraklasse im Gloria

Willy Astor zeigt beim Auftritt in Bad Säckingen seinen bekannten Sprachwitz aber auch unbekanntere ernste Seiten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der zungengewandte Bayer Willy Astor, ein Wort-Akrobat und Comedian der Extraklasse, bot am Samstagabend im vollbesetzten Gloria-Theater aus seinem mit genialem Sprachwitz gefüllten und nimmer leer zu werdenden Füllhorn eine super Show voller Humor, made direkt vom Erzeuger.

Willy Astor sandte ans Publikum die Botschaft: „Einfach mal wieder Lachen – auch ohne Grund.“ Das Publikum folgte dem genialen „Wort-Verdreher“ und „Silben-Fischer“ bereitwillig. Allerdings brauchten die Zuhörer nicht ohne Grund Lachen. Astor bot mit seinem Programm „Reim Time“, Lacher am laufenden Band und dabei griff der Reimer, Sänger und Gitarrist zielgerichtet und mitunter nicht ganz ohne witzige Häme voll ins alltägliche Leben. Während man sich als Zuschauer fragen konnte: „Wie viel muss dieser Mann im Kopf haben, um sich das alles auszudenken und so gekonnt umzusetzen?“, konnte das Fazit nur lauten: „Er ist halt so – das ist nicht gespielt.“

Dass bekannte Song-Texte wie die Zeile „Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnt', dass dich ein and'rer Mann einmal sein Eigen nennt“, – die Zeile stammt aus dem Schlager „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, auch schon gesungen von den Nilsen Brothers oder Roy Black – plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen kann, erfuhren die Zuhörer beim „Seniorenmedley“. Darin besingt Willy Astor unter anderem auch die Liebe eines Gebissträgers zu dessen dritten Zähnen. Aber auch das Publikum durfte herzhaft mitsingen, zumindest bei dem Song „Gwand an ham Ära“, bei dem Willy Astor den Klassiker „Guantanamera“ reinterpretiert. Das Publikum intonierte herzhaft und voller Inbrunst neben vielen weiteren den Refrain „Kaulquappensocken, das sind Kaulquappensocken“.

Dass Willy Astor, der dem Publikum eher als brillanter Komödiant und humoristischer Sprachkünstler bekannt ist, auch anders kann, zeigte er bei einem kurzen Ausflug in sein neustes Projekt. Mit seinen „Chance Songs“, das sind Lebens-Lieder mit nachdenklichen, melancholischen und heiteren Texten, jedoch nicht ohne dabei das für ihn typische Augenzwinkern aufleuchten zu lassen. Astor bezeichnete sich als bekennender Jünger von Reinhard Mey.

Zum Abschluss des bereits weit fortgeschrittenen Abends griff Willy Astor noch einmal zur E-Gitarre und nahm seine Fans, mit dem Stück „Nautilus“, mit auf eine musikalische Reise in die Tiefe der Ozeane. Dabei lernten die Gäste im Gloria noch eine andere Seite des Künstlers kennen.