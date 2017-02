Bad Säckingen Comedian Matze Knop: "An Trump komme ich nicht vorbei"

Der Comedian Matze Knop präsentiert am Dienstag, 28. März, im Gloria-Theater in Bad Säckingen sein aktuelles Programm unter dem Titel "Diagnose Dicke Hose".

Herr Knop, um was geht es in ihrem aktuellen Programm „Diagnose Dicke Hose“, mit dem sie seit Ende 2015 auf Tour sind? Wird auch die aktuelle Politik mit einbezogen?

Es ist eine abwechslungsreiche Show mit Parodieanteilen, ich mache Tam Tam (lacht). Es geht um Träume und Visionen und darum, diese in die Tat umzusetzen, um Fußball, Kleidung, Schuhe und Ernährung. An Trump komme ich nicht vorbei, er macht ja auf dicke Hose. Aber ich bin für Gelassenheit, erstmal abwarten, was passiert, noch dreht sich die Welt. Und es gibt Themen, die direkt vor der Haustüre liegen.

Welche Themen im Speziellen brennen Ihnen auf den Nägeln?

Die Hilfsorganisation „Kinderlachen“ im Ruhrgebiet. Viele Kinder haben kein eigenes Bett, keine eigene Matratze. Darüber sollte man sich mehr Gedanken machen. Ich bin seit 2004 Schirmherr und froh, dass ich unterstützend wirken kann. Wir sammeln Spenden, machen daraus Sachspenden, wie Betten, Geräte für Blindenschulen oder Spielsachen.

Auf der Bühne immer gut drauf sein, auf Fotos der strahlende Sonnyboy sein. Gibt es auch den Matze Knop, der mal schlecht drauf ist, dem nicht nach Blödsinn zumute ist? Wie motivieren Sie sich trotzdem für die Bühne?

Ich habe Rituale vor der Show. Zum Beispiel einfach mal eine Minute die Mundwinkel hochziehen. Auf der Bühne, wenn das Publikum über einen Gag lacht, bekommt man spätestens nach einer Viertelstunde gute Laune. Der Job ist sehr dankbar. Im vergangenen Jahr verstarb meine Oma, und ich musste am Tag der Beerdigung auftreten. Matze hat ein bis zweimal geschluckt, ist raus auf die Bühne und weiter ging es. So eine Show und die Reaktionen des Publikums sind auch sehr gut für die Seele.

Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Auftritte?

Aus dem Alltag. Im Café, beim Fußball, beim Zug fahren in der zweiten, nicht nur der ersten Klasse (lacht). Man muss am Leben teilnehmen. Die besten Einfälle habe ich, wenn mir langweilig ist. Nach drei Wochen Urlaub etwa, wenn ich komplett abgeschaltet habe. Die ersten drei bis vier Tage komme ich nicht zur Ruhe, dann kommt die Phase: Alles ist mir egal, dann die Langeweile und damit die Ideen.

Wann haben Sie Ihr Talent erkannt?

Mein Vater war Sportreporter beim Radio, ich machte eine Ausbildung zum Hörfunkredakteur beim Radio, musste Straßenreportagen machen. Mein Talent wurde entdeckt, als ich ungefähr 19 Jahre alt war. „Supa Richie“ war der Durchbruch, das war so gar nicht geplant, ein Megaerfolg innerhalb von wenigen Wochen, obwohl diese Kunstfigur polarisiert hat.

Sie spielen aktiv Vereinsfußball, Ihr Vater war Jugendtrainer von Michael und Karl-Heinz Rummenigge bei Borussia-Lippstadt. Wäre eine Fußballer-Karriere für Sie keine Option gewesen oder ist Fußball für Sie nur der Ausgleich zum Leben im Rampenlicht?

Eine Fußballkarriere wäre auf jeden Fall eine Option gewesen. Mein Vater trainierte auch mich, aber ich glaube, ich war nicht gut genug. Aber Fußball zu spielen ist definitiv ein Ausgleich für mich. Als Komiker ist man Einzelkämpfer, im Fußballverein Teil eines Teams. Das Schöne daran ist, man verliert oder gewinnt als Mannschaft gemeinsam.

Der Sänger und Schauspieler Johannes Heesters war bis ins hohe Alter aktiv. Wie ist das bei einem Comedian, wie lange können Sie diesen Job machen?

So lange, wie es in einem brennt. Jürgen von der Lippe und Jürgen Drews sind da gute Beispiele. Jürgen Drews, mit dem ich einen Song aufgenommen hatte für „Diagnose Dicke Hose“, der brennt auch immer noch, kommt bei jungen Leuten gut an. Die Leute machen sich immer zu viele Gedanken, was darf ich noch, was kann ich noch. Diese Raster finde ich Quatsch. So lange es körperlich noch geht, wenn es gut läuft.

Zur Person

Matthias "Matze" Knop, geboren am 11. November 1974 in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen), Comedian, Imitator, Moderator, Sänger und Schauspieler, unter anderem bekannt durch seine Kunstfigur "Supa Richie", seine Parodien von Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Dortmund-Trainer Jürgen Klopp oder dem italienischen Fußballspieler Luca Toni, sowie aus der Sat.1-Sendung "Die Wochenshow." Knop studierte Journalistik und machte eine Ausbildung zum Hörfunkredakteur beim Radio Bielefeld. Matze Knop ist seit 2004 Schirmherr der Hilfsorganisation "Kinderlachen", die durch Einnahmen aus Fußball- und Eishockey-Prominentenspielen Hilfsaktionen in Kinderkliniken, Kinderhospizen und Kindergärten finanziert.