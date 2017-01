Bad Säckingen Chorgemeinschaft als Bereicherung für die Kurstadt

Vorstand des Vereins wiedergewählt. Ehrungen langjähriger Mitglieder. Konzertreise nach Österreich als großer Erfolg

Bad Säckingen (ebr) Die Chorgemeinschaft Bad Säckingen wird auch weiterhin geprägt durch Kontinuität und Harmonie. Dies zeigte sich bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Vereinsheim der Awo. Bei den Teilneuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Christian Denk konnte zudem zahlreiche aktive Sängerinnen und Sänger für ihre langjährige Chormitgliedschaft ehren. Allen voran Heinz Marek, Kurt Robert und Emil Schmid, die seit stolzen 50 Jahren dem Chor ihre Stimme geben. 25 Jahre dabei sind Gisela Janz und Helmut Kaiser.

In seinem Jahresrückblick bezeichnete Vorsitzender Denz den Konzertausflug in die Partnerstadt Purkersdorf und das dortige Freundschaftssingen mit dem Partnerverein „Wienerwaldchor“ als den Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr. In heimischen Gefilden sei das Sommerkonzert im Schlosspark mit dem voll besetzten Vorplatz beim Pavillon und dem Mitwirken von jungen Solo-Gastsängerinnen ein voller musikalischer Erfolg gewesen. Deshalb werde man auch in diesem Jahr wieder ein ähnliches Sommerkonzert auf die Beine stellen, so der Vorsitzende vorausschauend.

Erfreuliche sei auch, so informierte Denz, dass man auch neue Chormitglieder gewinnen konnte. Die weitere Modernisierung des Liedgutes zahle sich auch hier aus. Sein Dank galt allen Sängern für ihr großes Engagement im Vereinsleben. Über weitere Choraktivitäten berichtete noch Schriftführerin Gabi Alfano. So unter anderem über das traditionelle Mitgestalten von Messen im Fridolinsmünster und in der evangelischen Kirche sowie Auftritte in den Alten- und Pflegeheimen.

Als erfreulich bezeichnete Dirigent Markus Süß die stimmliche Entwicklung der Chorgemeinschaft, insbesondere bei den Frauenstimmen. Auch Süß bezeichnete die Konzertreise nach Österreich als einen rundum gelungenen Anlass, sowohl in musikalischer als auch in freundschaftlicher und geselliger Hinsicht. Einen ausführlichen Rechenschaftsbericht hatte Kassenwartin Esther Eckert verfasst. Bürgermeister Alexander Guhl lobte das große Engagement der Chorgemeinschaft mit dem Gesamtvorstand für die kulturelle und gesellige Bereicherung in der Kurstadt. Für die umsichtige Vereinsleitung erhielt das Stadtoberhaupt von der Versammlung die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes.