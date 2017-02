Bad Säckingen Cavewoman gibt im Bad Säckinger Gloria-Theater Nachhilfe in Sachen Männern

Cavewoman gibt im Bad Säckinger Gloria-Theater Nachhilfe in Sachen Männern

"Wie bringe ich meinen Mann dazu, das einzukaufen, was er soll?" Eine Antwort auf diese und weitere Fragen rund um das starke Geschlecht beantwortete bei ihrem urkomischen Auftritt Darstellerin Heike Feist im vollbesetzten Gloria-Theater.

Praktische Tipps zur Handhaltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners gab es am Freitagabend im Gloria-Theater in Bad Säckingen von „Cavewoman“. Darstellerin Heike Feist erteilte im vollbesetzten Theater Nachhilfe im Umgang mit dem starken Geschlecht.

Gastierte doch erst jüngst ihr männliches Pendant „Caveman“ im Theater, so befand „Cavewoman“, dass es Zeit wäre, nun endlich mal die Dinge aus ihrer Sichtweise zu erklären. Uraufgeführt wurde das Stück 2005 beim Münchner Tollwood-Festival, mittlerweile gehört es zu den derzeit erfolgreichsten One-Woman-Shows.

Heike hat Tom, den sie eigentlich am folgenden Tag heiraten wollte, aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Und jetzt sitzt sie da mit Kuschelsocken, auf ihrem Sofa, mit rund 500 Hochzeitsgästen (den Theaterbesuchern), die einen Tag zu früh erschienen sind.

Damit ist das Publikum mitten drin im Geschehen, erhält auf äußerst amüsante Weise eine Lektion in Sachen Beziehungskisten. Wenn es um die Kommunikation zwischen Männern und Frauen geht, prallen bekanntlich zwei Welten aufeinander. Das wissen wir spätestens, seit der amerikanische Paartherapeut 1992 sein Buch „Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus“, veröffentlicht hat. Denn Heike meinte eigentlich, als sie sagte: „Hau ab“, „Bleib hier.“ Den Mann mit all seinen Eigenschaften komplett umzukrempeln, nennt Heike, „ihn reparieren“, Tom nennt es: Rumnörgeln, Kontrolltick.“ Dabei „stecken wir Frauen nur das Gehege ab, in dem die Männer herumtollen können.“

Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, mit einer unschlagbar komischen Gestik, Mimik und vollem Körpereinsatz, bringt Cavewoman jedes auch nur erdenkliche Klischee auf die Theaterbühne, hat damit immer alle Lacher auf ihrer Seite. Männer sehen immer nur fern, lieben weiße Tennissocken, leiden, wenn sie krank sind, tragen ihre Kleidung, bis sie auseinanderfällt. Heike fühlt den anwesenden Männern auf den Zahn. Etwa bei der Frage, wer seine alten Unterhosen selbstständig, ohne Aufforderung der Ehefrau, wegschmeiße. Volltreffer!

Männer und Einkaufen: Heike hat dafür die ultimative Lösung gefunden, um zu vermeiden, dass ihr Tom nie das einkauft, was er soll. Um ihm zu helfen, diese schwierige Aufgabe zu meistern, hat sie ein Übungsheft angelegt, mit Abbildungen wie an der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt.

Heike probiert das gleich mal im Theater aus, lässt die Männer Gemüse und Obst anhand der Zeichnung erraten. Knapp daneben ist auch daneben. Besucher William wird gefragt, ob er schon alleine einkaufen gehe?

„Kleine Schritte, dranbleiben“, rät Heike den anwesenden Frauen, „loben, streicheln. Dass Frauen zu viel Sachen, vor allem Schuhe haben, gesteht Heike, die den ganzen Schuhschrank mitgebracht hat. Von keinem will sie sich trennen, den Schrank mit Tom teilen auch nicht. Da hat es Tom schon einfacher, wer „nix“ hat, braucht sich von „nix“ zu trennen. Das begeisterte Publikum belohnte den urkomischen Auftritt mit großem Beifall.