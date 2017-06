Waldshut-Tiengen CDU und SPD: Streit wegen Bad Säckinger Spital-Umbau

Der Waldshuter Kreistag sollte einen Ausschuss besetzen, der die Sanierung des Säckinger Spital bgegleitet. Jetzt gibt es Zoff wegen der Besetzung

Die Kreistagsfraktionen sind sich nicht einig, welche Kreisräte die Bauarbeiten am Bad Säckinger Spital, die im Sommer beginnen sollen, als Ausschuss begleiten werden. Die Fraktionssprecher sollen nochmals tagen, empfahl Landrat Martin Kistler mit Blick auf die Streitigkeiten. Eigentlich sollte der Ausschuss in der Kreistagssitzung in Jestetten berufen werden, zur Abstimmung kam es jedoch nicht.

CDU-Fraktionssprecher Martin Albers, ehemaliger OB von Waldshut-Tiengen, kritisierte, dass die Sozialdemokraten den Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl (SPD) auf die Liste für den Ausschuss gesetzt hatten. Laut Albers war unter den Fraktionssprechern vereinbart worden, dass nicht drei oder vier Kreisräte in der sechsköpfigen Arbeitsgruppe aus dem Raum Bad Säckingen kommen sollten, sondern zwei. Die Sozialdemokraten hätten sich nicht daran gehalten, während die CDU auf die Nominierung von Rainer Kaskel verzichtet habe. Außerdem sei Guhl der Chef jener Baubehörde, die damals vor 30 Jahren die Brandschutzmängel am Krankenhaus in Bad Säckingen übersehen habe, sagte der CDU-Sprecher weiter. Der Bürgermeister habe mit den Baumängeln von damals nichts zu tun, hielt SPD-Kreisrat Ulrich Schoo aus Bad Säckingen dagegen. Die Einbeziehung des Bürgermeisters, der an der Sitzung entschuldigt fehlte, habe praktische Vorteile, so Schoo. Der Kreistag will den Umbau mit einem Volumen von 12,6 Millionen Euro politisch begleiten, um Parlament und Öffentlichkeit zu informieren.