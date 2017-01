Bad Säckingen CDU-Kritik: Schreiner und Kistler stehen hinter Beschlüssen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner und Landrat Martin Kistler tragen Kritik der CDU-Kreistagsfraktion an den Spitalbeschlüssen nicht mit

Bad Säckingen (age/msb) CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner steht zu dem Konzept mit zwei Spitalstandorten im Kreis Waldshut. Das teilte er gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit: Das Konzept beinhaltet laut Schreiner in Bad Säckingen konkret eine Innere sowie eine noch weiter auszubauenden Akutgeriatrie und eine Abteilung für chirurgische Wahleingriffe (elektives Operieren). Selbstverständlich sei dabei auch eine Notfallambulanz vorgesehen, so Schreiner weiter. „Aus meiner Sicht ist es wünschenswert, dass auch während der Nachtstunden die chirurgische Ambulanz besetzt ist“, so der Landtagskandidat. Damit steht Schreiner im Widerspruch zu jener Meinung, die CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Albers als offizielle Linie der Fraktion ausgegeben hat. Diese sieht nämlich keine durchgehende chirurgische Notfallversorgung vor.

Keine Notwendigkeit, die Gesellschafterbeschlüsse zu ändern, sieht auch das Landratsamt Waldshut. Die im November 2015 gefassten Beschlüsse "waren richtig und zielführend", denn sie führten die beiden Spitäler Waldshut und Bad Säckingen durch Schwerpunktbildungen "in optimierte Strukturen", heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch Schreiner betont, dass er zu den Beschlüssen im Kreistag stehe. Immerhin räumt er ein, dass die Diskussionen und öffentlichen Debatten in den vergangenen Monaten gezeigt hätten, dass offene Fragen bestehen. „Diese gilt es zu klären, um dem Konzept des Spitals an zwei Standorten gerecht zu werden.“

Gleichzeitig begrüßt Schreiner, dass sich die Landesregierung endlich an der Diskussion über die Zukunft des Gesundheitsstandortes einbringen möchte. Letztlich gehe es auch um sehr viel Landesmittel, "die wir in die Region holen müssen", so Schreiner. Weder ein neues zentrales Krankenhaus noch eine Fortführung des Krankenhauses in Bad Säckingen werde es ohne Landeszuschüsse geben.

Der Weg, den der Landkreis Lörrach und andere Landkreise gegangen sind, endet in einem Zentralstandort. Ob das der richtige Weg für den Landkreis Waldshut ist, muss die Diskussion zeigen. Beginnen darüber nachzudenken, wie die Krankenhauslandschaft in zehn bis 15 Jahren aussehen soll, müssten die Akteure aber dringend und das losgelöst von Standortfragen. "Jeder Patient in Bad Säckingen wie im gesamten Landkreis Waldshut hat ein Recht auf eine gute Notfallversorgung", so Schreiner. Deshalb müsse dies von jedem Zukunftskonzept gewährleistet werden.

Landrat Martin Kistler kann den Vorwurf der CDU-Kreistagsfraktion, dass die Beschlüsse in der Spitalfrage widersprüchlich seien, nicht nachvollziehen, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. Schließich seien diese auf der Grundlage der Kienbaum-Konzeption gefasst worden, und sie sähen vor, "grundsätzlich beide Spitalstandorte mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die Grund- und Regelversorgung vorzuhalten". Durch den Beschluss sei "zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt" gewesen, das gesamte Leistungsspektrum an beiden Standorten weiter beizubehalten. Nach Darstellung des Landratsamts habe sich die Umstrukturierung bereits in der Praxis bewährt und bringe für Patienten Vorteile.

Vorbehaltlich zu treffender Beschlüsse über Sanierungsmaßnahmen, vor allem im Bereich Brandschutz, sei vorgesehen, den Spitalstandort Bad Säckingen so auszurichten, "dass er ertüchtigt medizinisch und wirtschaftlich solange Bestand hat, bis anderweitige Konzeptionen beschlossen sind". Die Frage nach einer Perspektive stehe daher insoweit auch im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Ein-Haus-Lösung im Sinne eines Zentralspitals.