Bad Säckingen Bundestagskandidat Daniel Poznanski (FDP): "Ein FDP-ler braucht Nehmerqualitäten"

Wir stellen die Kandidaten zur Bundestagswahl vor. Was Daniel Poznanski (FDP) zum Weiterbau der A 98, die Elektrifizierung der Hochrheinbahn und die Gesundheitsversorgung im Landkreis sagt.

Sie kandidieren nun schon zum dritten Mal für den Bundestag. Was motiviert Sie nach zwei Misserfolgen 2009 und 2013?

Bei der ersten Kandidatur war es ja relativ knapp. Wobei ich sagen muss, dass ich bei beiden Wahlen den allgemeinen Trend gespürt habe. Einmal hat er mir genützt, das zweite Mal hat er mir geschadet. Aber Ihre Frage war: Was motiviert mich? Ich bin gewisser Weise ein Politjunkie. Wenn man Politik betreibt – und ich mache das schon seit meiner Schülerzeit – macht man das aus einem inneren Antrieb. Ich will Teil dieser Demokratie sein und nicht nur zuschauen, will mein Umfeld und auch das Land mitgestalten. Und wenn Sie FDP-ler sind, müssen Sie auch Nehmerqualitäten haben.

Sie stammen aus Bayern, haben lange im Ruhrgebiet gelebt und sind nun in St. Blasien zu Hause. Haben Sie Probleme, sesshaft zu werden?

Ich bin sicher kein Job-Hopper, der ständig seine Arbeitsstellen wechselt. Meine Frau und ich hatten ein eigenes Haus in Hattingen, als wir uns entschlossen haben, noch einmal etwas Neues zu wagen. In Bonndorf haben wir nun auch ein eigenes Haus. Ich werde Ihnen also erhalten bleiben – ob als Bundestagsabgeordneter oder nicht.

Das Thema Verkehr ist am Hochrhein ein ganz drängendes. Zum Beispiel die A 98: Eine Frage an einen FDP-Mann: Sehen Sie in der Zukunft blaue oder gelbe Schilder an der Strecke, also eher eine Autobahn oder eine Bundesstraße?

Ich bin noch nicht so lange in der Region, dass ich mir eine abschließende Meinung gebildet habe. Ich tendiere aber schon in die Richtung, dass eine Autobahn als Ost-West-Verbindung vermutlich die richtige Lösung ist. Es muss etwas passieren – und es muss schnell passieren.

Welchen Trassenvarianten räumen Sie in den Abschnitten um Bad Säckingen und um Waldshut die besten Chancen ein?

Das kann ich nicht seriös beantworten. Ich lebe in Bonndorf und mit dem Blick vom Berg kann ich nur sagen: das Problem muss endlich gelöst werden. Welche Trasse ich im konkreten Fall bevorzugen würde, kann ich beim besten Willen nicht sagen.

Die Trassenfrage ist ja keine Geschmacksfrage. Davon hängt letztlich ab, wie schnell es gehen kann. Da geht es ja um konkrete Faktoren wie Kosten, die politischen Einigkeit und drohende Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss…

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass es endlich voran geht. Wenn sich die Region nicht einig wird, muss das Regierungspräsidium vorpreschen und eine Trasse realisieren. Beteiligungsfragen sind wichtig – aber irgendwann muss man auch zu Potte kommen.

Für reichlich Ärger in der Region hat die Sperrung der Albtalstrecke gesorgt. Viele fürchten, dass sie gar nicht mehr geöffnet wird. Wie ist da Ihre Position?

Die Sperrung dieser Straße betrifft mich auch in meinem Wahlkampf spürbar. Dass sie wieder geöffnet werden muss, steht für mich außer Frage. Natürlich muss sie bestmöglich gesichert werden, auch wenn es eine 100-prozentige Sicherheit nicht geben kann. Der Staat kann den Bürger nicht vor allen möglichen Gefahren schützen und gesetzliche Vorkehrungen treffen. Es gibt auch ein allgemeines Lebensrisiko, mit dem wir uns abfinden müssen.

Ein weiteres Verkehrsthema ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke: Trotz aller Durchbrüche, die Verkehrsminister Winfried Herrmann verkündet hat, bleibt der Landkreis vorerst elektrisch abgehängt. Sehen Sie Chancen, das Verfahren zu beschleunigen?

Lassen Sie mich vorwegschicken: Ich bin ein klarer Befürworter einer schnellen Elektrifizierung. Ich frage mich, wie es in der heutigen Zeit noch eine solche Strecke in einer hochentwickelten Region geben kann. Auch bei der Vernetzung mit der Schweiz hinken wir deutlich hinterher. Da appelliere ich an die Verkehrspolitiker: Schaut mal, dass Ihr das endlich hinbekommt.

Nachdem Sie in der Verkehrspolitik nicht sehr sattelfest sind: Welche Themen zählen Sie denn zu Ihren Stärken?

Sehr wichtig sind mir die Themen Mittelstand und Bürokratieabbau. Überall leiden die Menschen unter einer überbordenden Bürokratie. Nehmen Sie nur einmal die „Mindestlohndokumentationsverordnung“. Was da mittelständischen Wirtschaftsbetrieben zugemutet wird, ist kaum nachzuvollziehen und schadet der Wirtschaftskraft. Ein anderes Beispiel sind die verschärften Brandschutzverordnungen.

… die natürlich alle ihre guten Gründe haben…

Verstehen Sie mich nicht falsch: Brandschutz ist definitiv wichtig. Aber man sollte ihn mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand umsetzen. Die Gesetze sind für die Menschen da und nicht die Menschen für die Gesetze.

Entbürokratisierung ist ein sehr populäres Thema. Wenn es konkret wird, wird es allerdings schwierig. Gerade bei Themen wie dem Brandschutz oder wenn es um sonstige Gefahrenverhütung geht.

Immer wenn irgendetwas passiert, gibt es neue Vorschriften und neue Verordnungen. Es ist auch typisch deutsch, dass immer ein Schuldiger gesucht werden muss, wenn jemand zu Schaden gekommen ist. Wie vorhin schon gesagt: Es gibt ein allgemeines Lebensrisiko. Ich bin kein Freund der staatlichen Vollkasko-Mentalität.

Apropos Versicherungen. Sind Sie privat krankenversichert oder gesetzlich?

Ich habe mich schon in jungen Jahren privat versichert. Heute würde ich vermutlich nicht mehr in eine Private wechseln. Das will ich aber ausdrücklich nicht als Kritik am System der privaten Krankenkassen verstehen. Es hat rein persönliche Gründe, weil die Beiträge für mich als Familienvater stark gestiegen sind. Persönlich könnte ich mir auch eine Bürgerversicherung vorstellen, unser Gesundheitssystem könnte damit aber nicht funktionieren. Daher kämpfe ich für den Erhalt der privaten Krankenversicherung.

Kommen wir zurück an den Hochrhein: In unserem Video-Interview haben Sie das Thema Zentralspital als das wichtigste Thema für die Region in den kommenden vier Jahren bezeichnet. Viele Bürger fürchten um eine adäquate Krankenhausversorgung, wenn aus zwei Spitalstandorten nur noch einer wird. Wie beurteilen Sie als Bewohner des nördlichen Kreisgebiets diese Diskussion zwischen Ost und West?

Die Sorge um eine gute Gesundheitsversorgung spüre ich in Bonndorf ganz deutlich. Auch dort gibt es weite Wege zum nächsten Krankenhaus. Zur Situation hier am Hochrhein hat Kienbaum in seinem Gutachten deutlich gemacht, dass ein Überleben der Spitäler GmbH nur mit einem Zentralkrankenhaus möglich ist. Ich kann natürlich jeden Bürgermeister und jeden Kommunalpolitiker verstehen, der um sein Krankenhaus kämpft – ja, ich erwarte es sogar. Ich bin auch kein Marktliberaler, der sagt: wenn etwas wirtschaftlich nicht funktioniert, wird es der Markt schon bereinigen. Aber dass die derzeitige Kostensituation zum Handeln zwingt, muss auch jedem klar sein.

Auch ein Zentralkrankenhaus ist nach Ansicht vieler Fachleute wegen seiner vergleichsweise geringen Größe am Rande der Wirtschaftlichkeit. Wird sich der Landkreis ein solches Spital überhaupt leisten können?

Auch wenn es defizitär ist, muss es ein Spital geben. Die Antwort kann natürlich nicht sein, dass es im Kreis gar kein Krankenhaus mehr gibt. Eine rein wirtschaftliche Betrachtung ist sicher nicht sinnvoll. Ein Zentralkrankenhaus wird zumindest weniger defizitär als zwei kleinere.

Ein dramatischer Engpass droht im gesamten Landkreis in der hausärztlichen und Fachärzteversorgung. Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Politik, hier einzugreifen?

Ich halte nichts davon, von oben einzugreifen und Ärzte zwangsweise anzusiedeln. Man sollte eher mit Anreizsystemen arbeiten. Beispielsweise mit Stipendien für angehende Mediziner, wenn sie sich verpflichten, für eine gewisse Zeit auf dem Land zu praktizieren. Möglicherweise könnte man auch steuerlich eingreifen und Freibeträge für Landärzte schaffen.

Der Staat hat die Aufgabe der Zulassung von Medizinern an die Ärzteselbstverwaltung übertragen. Die drohende Unterversorgung von Haus- und Fachärzten am Hochrhein ist seit Jahren bekannt, verändert hat sich nichts. Ist diese Selbstverwaltung gescheitert?

Nein, grundsätzlich ist die Selbstverwaltung nicht gescheitert. Allerdings bin ich dafür, dort wo es Probleme gibt, auch Veränderungen herbeizuführen, um den Markt zu öffnen und größere Freiheiten zuzulassen.

Unser letzter Themenkomplex ist das Thema Energie: Muss der Hochrhein mit den zwei alten schweizerischen Pannenreaktoren vor der Haustür leben?

Ich war noch nie ein Freund der Kernenergie – und stand da lang in Contra-Position zu meiner eigenen Partei. Ob bei den Schweizer Reaktoren in Grenznähe oder beim französischen Fessenheim: Hier muss ein Bundestagsabgeordneter natürlich Druck ausüben, dass zumindest die Sicherheitsmindeststandards eingehalten werden. Wie weit wir der Schweiz Druck machen können, steht natürlich auf einem anderen Papier. Ich bin jedenfalls ein Verbündeter von jedem, der mithilft, diese Dinger vom Netz zu bekommen.

Daniel Poznanski, Jahrgang 1971, ist in München geboren, wuchs in Franken und der Operpfalz auf. Der Diplom-Jurist ist seit Mitte 2015 Geschäftsführer des Kollegs St. Blasien. Vorher lebte er viele Jahre in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Ruhrgebiet. Daniel Poznanski kandidiert für die FDP – und das bereits zum dritten Mal: 2013 erzielte er im Wahlkreis Dortmund II 1,5 Prozent der Erststimmen. 2009 waren es immerhin 6,7 Prozent. Daniel Poznanski ist katholisch, verheiratet und Vater zweier Kinder. Mit seiner Familie lebt er in Bonndorf.