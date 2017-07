Bad Säckingen Bundespolizei sucht Zeugen

Zwei Schülerinnen fühlten sich in der Regionalbahn von einem Mann bedroht und haben Anzeige erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Vom auffälligen Verhalten eines unbekannten Mannes bedroht fühlten sich zwei Schülerinnen, die am Dienstag, 18. Juli, mit der Regionalbahn von Lauchringen nach Bad Säckingen fuhren. Beide waren auf dem Weg in die Schule, als der Unbekannte gegen 9.10 Uhr in Tiengen in den Zug stieg. Der Mann hantierte in Gegenwart einer der Schülerinnen offenbar mit einem neongrünen Teppichmesser, woraufhin diese in Waldshut vortäuschte aus dem Zug auszusteigen. Daraufhin wechselte der Unbekannte in ein anderes Zugabteil und setzte sich zu der zweiten Schülerin, die sich durch sein auffälliges Verhalten ebenfalls bedroht fühlte. Beide Schülerinnen verließen die Regionalbahn um 9.35 Uhr in Bad Säckingen. Die Schülerinnen erstatten Anzeige und beschrieben den Mann wie folgt: Er ist 50 bis 60 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß und dicklich. Er hat wenige weiß-graue Haare, einen weiß-grauen Dreitagebart, trug auffällige neongrüne Badeshorts, Flip-Flops, ein rotkarierte Hemd, darüber eine dunkle Fleecejacke. Mit sich führte er einen großen, grauen Wanderrucksack und einen dunklen City-Roller. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die ebenfalls in diesem Zug saßen und sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628/8059-0 zu melden. Bei den Zug handelt es sich um die RB 17346 von Lauchringen (Abfahrt: 9.04 Uhr) nach Basel Badischer Bahnhof (Ankunft: 10.07 Uhr).