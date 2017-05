vor 21 Minuten Marion Rank Bad Säckingen Bürgerenergie Bad Säckingen will Energiewende voranbringen

Die Genossenschaft will in diesem Jahr zwei neue Photovoltaikanlagen bauen, zusammen soll der produzierte Strom etwa 30 Haushalte versorgen. Insgesemt sorgen die 16 Photovoltaikanlagen der Genossenschaft für eine CO 2 -Einsparung von rund 191 Tonnen.