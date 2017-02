Bad Säckingen Brand: Feuerwehr im Großeinsatz am Stadtturm Bad Säckingen

Brand: Feuerwehr im Großeinsatz am Stadtturm Bad Säckingen

Schock in Mitten des närrischen Treibens: Gegen 16 Uhr ist am Donnerstag ein Feuer im "Stadtturm" ausgebrochen. Dabei dürften mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein.

Bad Säckingen (msb) Mehrere Tausend Euro Sachschaden dürften bei einem Brand im Fassadenbereich des markanten Wohnkomplexes Stadtturm in der Bad Säckinger Hauensteinstraße entstanden sein. Die Feuerwehr war kurz nach 16 Uhr alarmiert worden. Trotz Narrentreiben und Feierabendverkehr waren die Einsatzkräfte um Stadtkommandant Tobias Förster schon nach wenigen Minuten Ort des Geschehens. Aus noch unbekannten Gründen war am Westbalkon im 3. Stock des erst vor wenigen Monaten fertiggestellten Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, das sich in der Styropor-Verkleidung des Hauses ausgebreitet hat. Da nicht absehbar war, wie weit sich die Flammen vorangefressen haben, musste die Feuerwehr die Fassade mit einer Spezialsäge aufsägen, um weitere Brandherde ausschließen zu können.

Das Wohnungsinnere blieb derweil unbeschädigt. Lediglich die Scheiben der Balkontür und eines Fensters sind durch die Hitze zersprungen. Verletzt wurde laut Förster niemand. Diverse Hausbewohner mussten wegen Schocks behandelt werden. Die Feuerwehr war mit 30 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurde sie von mehreren Rettungskräften des Roten Kreuzes. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.