Bad Säckingen Brand: Dixi-Klo und Auto stehen in Flammen

Bei einem Feuer in der Nacht auf Samstag ist erheblicher Sachschaden entstanden. Ein Dixi-Klo und ein Auto waren in Brand geraten. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Feuer in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Dürerstraße in Bad Säckingen entstanden. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, war der Brand gegen 2.10 Uhr gemeldet worden. Demnach sei eine Dixi-Toilette in Flammen gestanden, das Feuer habe dann auf ein daneben abgestelltes Auto übergegriffen. Angrenzende Wohnhäuser seien jedoch nicht gefährdet gewesen. Die Feuerwehr war mit 18 Männern und fünf Fahrzeugen im Einsatz und bekämpfte den Brand. Gut zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Aufgrund der Gesamtumstände sei der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handelt naheliegend, räumt die Polizei ein. Dennoch sei aktuell noch keine abschließende Aussage möglich.