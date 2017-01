Bad Säckingen Blickfänge in jedem Raum

Beim Dritten Grand Salon im Kulturhaus Villa Berberich zeigen 74 Künstler aus elf Nationen 118 Werke.

Dabei sein ist alles. Für Künstler aus vielen Teilen Europas und ganz Deutschland ist es mittlerweile fast selbstverständlich, beim Grand Salon in Bad Säckingen dabei zu sein. Am Samstagnachmittag wurde nun der dritte kuratierte und jurierte Kunstsalon in der Villa Berberich eröffnet. Schon bei der Vernissage scheint er alle Publikumsrekorde zu brechen. Bereits Stunden zuvor wurden 200 Besucher gezählt.

"Der Grand Salon hat sich einen Namen in der Kunstszene und unter Künstlern gemacht", sagte Bürgermeister Alexander Guhl. "Jeder Künstler, der hier ausstellt, hat bereits gewonnen." Guhl war "stolz", dass Bad Säckingen wieder Gastgeber sei und den Publikumspreis stifte. Den Grand Salon sieht der Rathauschef als eine bereits bewährte Veranstaltung mit internationaler Ausrichtung. Es mache Spaß, die Ausstellungsräume zu durchschreiten, dabei würden die unterschiedlichen Kunstrichtungen auffallen. Guhl vergaß nicht, das halbe Jahr Vorarbeit der Organisatoren zu erwähnen. Er hofft, dass der Grand Salon 2017 so erfolgreich verläuft wie die beiden Vorgänger-Kunstsalons.

Kulturreferentin Christine Stanzel wurde als Vertreterin des Tourismus- und Kulturamtes erstmals in die Jury berufen. Sie wertete den Salon als "wunderbares Ereignis" mit enormem Aufwand. Kuratorin Elena Romanzin hätte alles bestens gehängt und zu "einem wunderbaren großen Ganzen" zusammengefügt. Stanzel sprach sogar von einem "Gesamtkunstwerk".

Kuratorin Elena Romanzin fasste sich bei ihrer Einführung kurz, betonte aber, dass zahlreiche Künstler viele hunderte Kilometer angereist seien, bis aus Katalonien, Mailand und Wien. (Die Ausstellenden konnte man an ihren Schildchen am Revers erkennen). Romanzin hob die Professionalität der Künstler hervor. Das erreichte hohe Qualitätsniveau des Salons soll weiterentwickelt werden.

Diese Art der Ausstellung mausert sich inzwischen zu einer ansehnlichen Plattform für professionelle Künstler. Die 102 Gemälde und 16 Skulpturen werden schön präsentiert. Die Künstler, vor allem Maler – Bildhauer sind dieses Mal eher wenige dabei -, kommen aus allen Richtungen. Es gibt viel zu sehen in den Genres Porträt, Landschaft, Stillleben. Auch der Surrealismus ist wieder sehr dominant; zahlreiche Gemälde sind von der Stilrichtung Realismus geprägt.

Ein erster Rundgang zeigt, dass es Blickfänge zu Genüge gibt. Da entdeckt man einen Raum mit markanten Bildnissen der Komponisten Ludwig van Beethoven und Giuseppe Verdi, des Liedermachers Udo Lindenberg, der Malerin Frida Kahlo und den Kopf von Mahatma Gandhi. Ein besonderer Hingucker ist der Frauenakt "Roter Faden" der Berliner Malerin Lilli Hill: ein Bild mit surrealem Touch und Symbolik. Die Künstlerin ist ein Beispiel für die Qualitätssteigerung des Salons. Sie hat ihn sich das letzte Jahr angeschaut und findet ihn qualitativ enorm verbessert, sodass es sich jetzt sogar für Berliner Künstler lohnt, mitzumachen.

Es sind aber auch viele Künstler aus der Region dabei, darunter der Laufenburger Bildhauer Roland Köpfer mit einer großen Holzskulptur. An die zehn Teilnehmer zählt man allein aus dem Lörracher Verein Bildende Kunst. Auch der Bad Säckinger Architekt Otmar Spiss, der jüngst seine geometrischen Abstraktionen im Kulturhaus vorstellte, ist dabei. Alle diese Arbeiten prägen das Gesicht des dritten Grand Salon und erfüllen das, was man als Besucher von einem solchen Kunsterergnis erwartet: immer etwas Neues zu sehen.

Projektmanager Frank von Düsterlho stellte das umfangreiche Rahmenprogramm vor, das wieder geschnürt wurde. Kuratorin Romanzin wird in zwei Kuratorenführungen auf die Arbeiten näher eingehen und die Geschichten hinter den Werken beleuchten.

Rahmenprogramm

Im Rahmenprogramm des Grand Salons treten Klezmers Techter mit der Jazzsängerin Miriam Ast am Samstag, 21. Januar, 19 Uhr, im Kulturhaus Villa Berberich auf. Bei der Matinee am Sonntag, 22.Januar, 11 Uhr, heißt ihr Programm "In A Klezmer's Mood".

Zwei Ausstellungsführungen macht die Kuratorin Elena Romanzin am 21. Januar, 15 Uhr, und am Samstag, 11. Februar, um 15 Uhr (mit Vorstellung der Preisträger des Publikumspreises). Beim Gitarrenkonzert am Samstag, 18. Februar, 18.30 Uhr, spielt Bernd Gast "Bilder einer Ausstellung". Finissage und Publikumspreis-Verleihung durch Bürgermeister Guhl sind am Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr.

In den nächsten zwei Wochen kann das Publikum abstimmen und seinen Favoriten wählen. Danach kann man sich noch zwei Wochen selbst ein Bild von den Preisträgern machen.

Der Grand Salon dauert bis 19. Februar, ist Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Begleitet wird er von einem Katalog mit allen Künstlern und Werken. Weitere Informationen im Internet:www.grand-salon.de