Bad Säckingen Blick hinter die Seebühne

Dritte SÜDKURIER-Reise startet am Samstag, 24. Juni. Mit dem Schiff geht's über den Bodensee nach Bregenz

Bad Säckingen/Hochrhein – Einen Blick hinter die Kulissen eines ganz besonderen Kulturereignisses können die SÜDKURIER-Leser am Samstag 24. Juni erleben: Die weltberühmte Bregenzer Seebühne ist das Ziel der nächsten exklusiven Reise, die unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann Reisen anbietet. Einen knappen Monat vor der Premiere der Oper Carmen erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, das spektakuläre Bühnenbild und die einzigartige Schauspielarena auf dem Bodensee zu erkunden.

Seit Ende vergangenen Jahres sind die Bühnenbauer damit beschäftigt, das "Carmen"-Bühnenbild mit den zwei überdimensionalen Händen und den fliegenden Spielkarten auf der Seebühne zu erstellen. Was so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit tonnenschwer: Jede der 27 Spielkarten ist 30 Quadratmeter groß, wiegt 2,5 Tonnen und wird von einer von den Zuschauern unsichtbaren Stahlkonstruktion gehalten. "Handarbeit" im wahrsten Sinne des Wortes leisteten die Bühnenbildner auch bei den zwei Frauenhänden links und rechts der Bühne, die bis zu 24 Meter hoch sind und zusammen 44 Tonnen wiegen. Noch sind die Handwerlkrer mit Hochdrück beschäftigt: Wenn Mitte Juni die ersten Proben auf der Bühne stattfinden, soll das Bühnenbild vollständig fertiggestellt sein.

Unsere Leser erhalten in einer Bühnenpräsentation einen anschaulichen Streifzug in die technischen Raffinessen der Seebühne sowie musikalische Kostproben, bei denenen die beeindruckende Akustik der Bühne zum Tragen kommt. Anschließend steht ein Experte für Fragen unserer Leser zur Verfügung.

Schon die Anreise zur Bregenzer Seebühne hat es in sich: Die Fahrt in den modernen Zimmermann-Bussen führt zunächst ins Bodensse-Städtschen Langenargen. Dort geht es auf das eigens für diese Reise gecharterte Schiff "MS Stadt Bregenz", das unsere Leser über den Bodensee – vorbei am malerischen deutschen Ufer mit den Städten Wasserburg und Lindau – in die vorarlbergische Landeshauptstadt Bregenz bringt. Im denkmalgeschützten Saal der Gösser-Brauerei wartet bereits das Mittagessen, bevor sich die Gruppe dann auf den Weg zur Seebühne macht. Seit 1946 finden hier die Bregenzer Festspiele statt. Nach mehreren Umbauten fasst die Tribüne heute 7000 Zuschauer. In jedem Sommer wird hier eine große Produktion des Musiktheaters inszeniert, seit 1985 wechselt das Programm im Zwei-Jahres-Rhythmus. Damit sind auch die spektakulären Bühnenbauten möglich, für die Festspiele bekannt sind. Von 19. Juli bis 20. August 2017 ist George Bizets Oper Carmen zu sehen.

Buchung

Die SÜDKURIER-Reise am Samstag, 24. Juni, kann für 89 Euro in den Zimmermann-Reisebüros Bad Säckingen, Rheinfelden oder Wehr gebucht werden – oder unter Telefon 07761/923 70. Im Preis sind die Busfahrt, die Schiffahrt von Langenargen nach Bregenz, Besichtigung der Seebühne sowie das Mittagessen mit einem Getränk enthalten. SÜDKURIER-Abonnenten erhalten 5 Euro Rabatt. Sie haben noch kein Abo? Unter Telefon 0800/88 08 08 00 beraten wir Sie gerne. (job)