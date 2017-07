Bad Säckingen Blick hinter die Kulissen des SÜDKURIER

Zu Besuch in der Medienhaus-Zentrale in Konstanz waren vor einigen Tagen die Schüler der Klasse 4 der Grundschule Obersäckingen mit Lehrerin Annette Hufschmidt (links) und Betreuerin Nicole Ruf (rechts).

Hier erhielten sie Einblick in die Arbeit der verschiedenen Abteilungen des SÜDKURIER, in die Produktion und die Druckerei. Zahlreiche Fragen rund um die Tageszeitung und die vielen anderen Produkte und Kanäle wurden beantwortet. Auf alle Fälle hatten die Schüler und ihre Begleiter sichtlich Spaß beim Besuch in Konstanz. Bild: Sebastian Schlenker