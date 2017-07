Bad Säckingen Bezahlbarer Wohnraumist ein Ziel der Baugenossenschaft Familienheim

Die Baugenossenschaft Familienheim schließt das Jahr 2016 mit einem Rekordergebnis ab. Der Aufsichtsrats-Vorsitzender Michael Merle wird in der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Die Baugenossenschaft Familienheim steht in jeder Hinsicht gesund da. Finanziell hat die Genossenschaft 2016 sogar ein Rekordergebnis hingelegt. Die Mitglieder erhalten eine Dividende in Höhe von vier Prozent auf ihre Geschäftsanteile. Fluktuation bei den Mietern gibt es kaum. Die Kehrseite hier: Wohnungsuchende müssen lange warten, bis sie zum Zuge kommen. Aus dem Aufsichtsrat verabschiedet wurde während der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend der Vorsitzende Michael Merle.

Michael Merle und Fridolin Singler, Geschäftsführender Vorstand, verkündeten am Donnerstag die erfreulichen Zahlen und erläuterten die Entwicklungen für Mieter – solche am lokalen Wohnungsmarkt und Pläne der Familienheim. Wie Singler vorrechnete, ist der Jahresüberschuss von rund 908 000 Euro im Jahr 2015 auf etwa 1,227 Millionen Euro in 2016 gestiegen. Ein Grund für die positive Entwicklung sind die nachhaltigen, in der Gesamtheit hohen Mieteinnahmen und der Null-Leerstand. „Das ist schon mal die halbe Miete“, sagte Singler. Hinzu komme der massive Rückgang bei der Zinsbelastung, wo etwa 200 000 Euro eingespart wurden. Beim Neubau Hilariusstraße wurden gegenüber dem Ansatz 650 000 Euro eingespart. Die gute Bauleitung durch Architektin Andra Wegfahrt und die Beauftragung ausschließlich heimischer Handwerker habe sich ausgezahlt, sagte Singler.

Der Bilanzgewinn beläuft sich auf rund 102 000 Euro. Circa 79 000 Euro davon werden für die Dividendenausschüttung verwendet. Die Mitglieder (Ende 2016: 1453) erhalten daraus vier Prozent auf ihre Geschäftsanteile. Rückblickend können sich die Mieter über konstant niedrige Belastungen freuen. So ist die Nettomiete pro Quadratmeter von 2010 bis 2016 nur geringfügig auf derzeit durchschnittlich 5,28 Euro gestiegen. Die Nebenkosten sind sogar gefallen. Sie betragen derzeit durchschnittlich 1,58 Euro pro Quadratmeter (2010: 1,70 Euro/Quadratmeter). Das ist nicht zuletzt auf die kontinuierlichen Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. 618 000 Euro hat die Baugenossenschaft allein 2016 dafür ausgegeben. An dieser Stelle wies Singler angesichts aktueller Diskussionen um die Brandsicherheit von Hochhäusern darauf hin, dass bei der Sanierung im Trottäcker nur nicht-brennbares Dämmmaterial verwendet wurde.

Um der großen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Zukunft gerecht werden zu können, plant die Familienheim Neubauten in Obersäckingen. Hier sei noch nicht alles in trockenen Tüchern. Die Stadt jedenfalls wolle ihren Beitrag dazu leisten, dass es klappt, versprach Bürgermeister Alexander Guhl, der sich bei der Familienheim einmal mehr für deren Aktivitäten bedankte: „Bezahlbarer Wohnraum ist wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Bürger in einer Stadt wohlfühlen.

Einem, dem die positive Entwicklung der Familienheim mit zuzuschreiben ist, ist Michael Merle. Er wurde am Donnerstag aus dem Aufsichtsrat verabschiedet, dem er insgesamt 24 Jahre angehörte, zuletzt elf Jahre als Vorsitzender. Guhl ließ Merles Amtszeit nochmals Revue passieren. Viele strategische Entwicklungen seien angestoßen und umgesetzt worden. Ein Meilenstein sei der Zusammenschluss mit dem Bauverein in 2007 gewesen. Seit 2006 wurden 25 Millionen Euro für die Sanierung der Wohnungen aufgewendet und elf Millionen wurden in Neubauten investiert.

Merle sei ein „Mann des Ausgleichs“, bekannt für seine ruhige, unaufgeregte und soziale Art, was wiederum zu wohlüberlegten und nachhaltigen Entscheidungen führe. Für die großen Verdienste Merles bedankten sich weiter auch Fridolin Singler und Peter Stammer vom Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Er überreichte Merle die Goldene Ehrennadel des Verbandes. Merle gab den Dank zurück und schloss in diesen auch die Mitarbeiter der Familienheim sowie Fridolin Singler und dessen Vorgänger Friedrich Plettenberg ein. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden von der Mitgliederversammlung Tanja Ebner (30) und Benedikt Schmid (38). Wiedergewählt wurde Michael Rohrer.

Die Genossenschaft

Die Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen hat derzeit 1453 Mitglieder. Ihr gehören 1094 Mietwohnungen und vier gewerbliche Einheiten. Geschäftsführender Vorstand ist Fridolin Singler.

